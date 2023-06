Vietò affissione di alcuni cartelloni, Comune paga per condotta discriminatoria

Durante la seduta del consiglio comunale di Verona (qui la video-registrazione) è stato dato il via libera al piano economico-finanziario della filovia. Ed è stato questo il voto più importante espresso dall'aula, ma non l'unico. I consiglieri hanno infatti preso anche altre decisioni.

Con 24 voti a favore e 4 astenuti, il consiglio ha approvato il nuovo statuto della consulta della disabilità. E in occasione della revisione, lo statuto è stato semplificato e complessivamente aggiornato. È stato però mantenuto il consiglio direttivo in quanto ritenuto necessario per il buon funzionamento della consulta, di cui fanno parte 37 associazioni che rappresentano le diverse disabilità.

Con 21 voti a favore e 5 astenuti è stata approvata la proposta di delibera che riconosce la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una sentenza della corte d'appello per un importo complessivo di 113.145,59 euro. I fatti risalgono ad agosto 2013 e riguardano la mancata concessione di affissione di alcuni cartelloni. Decisione ritenuta discriminatoria e che obbliga quindi il Comune a provvedere con il risarcimento.

Approvati poi i verbali delle sedute consiliari dal 12 gennaio al 31 maggio 2023.

L’aula ha inoltre dato spazio al tema della guerra in Ucraina, oggetto di un ordine del giorno approvato con 21 voti favorevoli. Il documento invita il sindaco a sollecitare la presidenza del consiglio dei ministri affinchè il governo italiano si attivi nei confronti dell’Unione Europea, delle Nazioni Unite e degli altri paesi attivi nella ricerca del cessate il fuoco, per una soluzione diplomatica che preveda l’immediata cessazione di ogni attività bellica; a dare asilo e protezione e riconoscere lo status di rifugiato politico agli obiettori di coscienza; a sostenere le iniziative umanitarie a favore delle popolazioni civili e a promuovere l’adesione dell’Italia al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari.

Respinta infine con 20 voti contrari e 5 favorevoli la mozione del consigliere Alberto Bozza che avrebbe impegnato sindaco e giunta ad applicare una moratoria su sanzioni e interessi conseguenti al pagamento dell’acconto imu, purchè effettuato entro e non oltre il prossimo 30 settembre.