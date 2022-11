Il Comune di Verona aderisce all'associazione Rete italiana città sane Oms. La proposta è stata approvata dal consiglio comunale ed è solo una delle decisioni prese ieri, 24 novembre.

L'adesione alla Rete italiana città sane Oms era stata presentata dai consiglieri Annamaria Molino, Alberto Battaggia, Giacomo Piva, Claudio Bassi, Chiara Stella, Sergio Tonni, Paola Poli, Lorenzo Didonè, Veronica Atitsogbe e Giuseppe Rea del gruppo Damiano Tommasi Sindaco; da Beatrice Verzè di Traguardi, da Jessica Cugini di In Comune per Verona e da Alessia Rotta, Fabio Segattini, Carla Agnoli e Michele Bresaola del Partito Democratico. Ed è stata approvata con 26 voti favorevoli ed 1 astenuto.

La Rete ha fra i suoi intenti principali quello di favorire forme di coordinamento tra i Comuni aderenti. Ad oggi i Comuni italiani che fanno parte della Rete sono oltre 70, messi in comunicazione tra loro dall'associazione attraverso una serie di progettualità che mirano ad aumentare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine per mezzo della promozione di corretti stili di vita dal punto di vista urbanistico, sociale, sanitario e culturale. L'associazione offre il suo patrocinio, garantisce la visibilità dei territori attivi, promuove lo scambio di buone prassi fra Comuni e gestisce la comunicazione con la Rete europea delle città Sane, apportando know how e producendo sensibilizzazione su temi importanti per il benessere delle comunità.

Ogni anno, inoltre, l'organizzazione indice il premio Oscar della salute, che premia le città che sviluppano nel loro territorio progetti attinenti agli obiettivi di volta in volta indicati.

Da ieri, inoltre, il busto-ritratto dedicato al poeta veronese Berto Barbarani, inaugurato nel 1956 accanto al suo sepolcro nel cimitero monumentale, è diventato l'ufficiale onoranza della città alla memoria di uno dei suoi figli più illustri. L'opera, realizzata dallo scultore Francesco Modena, per iniziativa di diverse associazioni cittadine, diviene quindi la principale testimonianza cittadina dedicata alla memoria del poeta. Il testo deliberativo è stato presentato dal presidente del consiglio comunale Stefano Vallani in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Barbarani, e il consiglio comunale lo ha approvato all'unanimità con 29 voti favorevoli

È stata poi ritirata per un ulteriore esame la proposta di delibera di modifica del regolamento dei consigli di circoscrizione volta ad introdurre la possibilità di partecipazione ai lavori delle sedute anche da remoto.

Ed è stato infine approvato all'unanimità con 24 voti favorevoli, l'ordine del giorno modificato in aula, a firma consigliere comunale Massimo Mariotti di Fratelli d'Italia, che auspica la celebrazione in tutte le istituzioni veronesi con un minuto di raccoglimento della Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, che ricorre l'8 agosto.