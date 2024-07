Approvati stanziamento dell'avanzo di bilancio ed il rendiconto di Agec

Il consiglio comunale di Verona, con 23 voti a favore, 8 contrari e 1 astenuto, ha approvato lo stanziamento di 24.775.291 euro derivanti dell’avanzo di bilancio 2023. Una somma che consente di finanziare rilevanti interventi in questo 2024.

L'assessore al bilancio Michele Bertucco ha sottolineato che si tratta della più importante manovra in termini di avanzo di bilancio degli ultimi anni e che mette a disposizione risorse in tutti gli ambiti per opere in conto capitale, alcune già previste e altre inserite a fronte della disponibilità. «Uno sforzo a favore di numerosi settori», ha detto Bertucco rimarcando inoltre l'investimento messo in campo in favore delle circoscrizioni «che possono godere nel corso del 2024 di risorse pari a 2.400.000 euro per la manutenzione delle strade, partecipando attivamente all’individuazione dei lavori da finanziare sul proprio territorio»

In particolare dei quasi 25 milioni di euro stanziati, un milione e mezzo di euro andrà in favore di Agec (azienda speciale del Comune avente come scopo principale la gestione del patrimonio immobiliare comunale), per far fronte all’emergenza abitativa. Oltre 15 milioni sono destinati al finanziamento di opere e interventi pubblici diversi. Fra queste opere figurano: l'adeguamento statico del cavalcavia di Viale Piave, il secondo lotto di lavori a Palazzo Bocca Trezza, interventi di recupero e riqualificazione dell'Arsenale, il completamento dei lavori su Ponte Nuovo, la nuova articolazione dei percorsi di accesso agli Scavi Scaligeri, interventi di conservazione, valorizzazione e fruizione dell'Arena, il rifacimento degli impianti tecnologici di alcuni edifici pubblici e centri sporti, il rifacimento di Strada del Brennero e di Piazza del Porto a Parona, la sistemazione del Viale del Cimitero di Santa Lucia, la riqualificazione delle aree verdi delle mura magistrali e la fornitura di arredi scolastici.

E altri 8,5 milioni circa sono stati invece destinati agli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. Fra le principali voci di spesa, quelle: in favore della riqualificazione di Piazza Brà Molinari; per la manutenzione straordinaria nei Musei Civici; per le opere di completamento del Parco Polisportivo Spianà e per la manutenzione di altri impianti sportivi cittadini; in favore del progetto Ztl Stadio; per interventi su strade, giardini e segnaletica stradale e per manutenzione straordinaria di nidi e scuole.

Il consiglio comunale ha poi approvato con 23 voti a favore il bilancio consuntivo di Agec, che ha chiuso con un utile di 427mila euro al netto delle imposte, in continuità, come ordine di grandezza, sia rispetto al 2022 che ai risultati attesi nel budget, dimostrando la volontà e la capacità aziendale di rispettare la pianificazione e di utilizzare a favore della cittadinanza le risorse che in corso d’anno si sono rese disponibili. «Questo bilancio di Agec va inserito nel quadro in cui l’azienda ha operato nel 2023, nella ripresa post Covid - ha detto il sindaco Damiano Tommasi - Il fatto che Agec separi la contabilità rispetto ai propri ambiti di intervento, permette di evidenziare quali sono i comparti che tengono in equilibrio il bilancio. Tra questi quello cimiteriale, grazie all’attività dell’impianto crematorio che tuttavia dovrà essere oggetto di manutenzione straordinaria, e il comparto delle farmacie. Massima attenzione al tema dei riatti per aumentare il numero di alloggi disponibili, per questo obiettivo è stata stanziata la somma di 1,5 milioni euro. E come amministrazione prendiamo l’impegno di valutare l’ipotesi dell’allungamento del contratto dei servizi per rendere più agevole l’attività della nostra azienda».

Accolto dal sindaco, l'ordine del giorno presentato dal consigliere Lorenzo Didonè (Lista Tommasi Sindaco) sulla richiesta di ampliare il numero dei pasti forniti da Agec nei grest estivi gestiti da parrocchie e associazioni. «Sappiamo bene quanto è importante il servizio che parrocchie e associazioni svolgono con i grest durante l’estate - ha aggiunto il sindaco - L’impegno della giunta è di trovare con Agec la modalità per soddisfare la copertura totale dei pasti nei grest estivi».

In sintesi, il bilancio di Agec mostra un risultato positivo delle farmacie (848 mila euro prima delle imposte), la crescita degli utili dell’area cimiteriale (da circa 1 milione del 2022 ai 2,5 milioni del 2023) e la chiusura di alcuni contenziosi legali. Insieme, questi elementi hanno consentito di destinare maggiori risorse ai riatti superando il risultato negativo dell’area ristorazione, eventi musei (-1,26 milioni, rispetto ai -274 mila euro del 2022) che risente ancora pesantemente dei rincari delle derrate alimentari e dell’aumento del costo del servizio di pasto trasportato.

Il settore immobiliare di Agec presenta un risultato negativo di 1,56 milioni che si spiega con la priorità assegnata alle iniziative di riqualificazione del patrimonio immobiliare in gestione e di proprietà, in sensibile aumento, coerentemente con la forte connotazione sociale dell’area e con la mission assegnata dall’amministrazione comunale di massima attenzione alla richiesta di case da parte della cittadinanza meno abbiente. La volontà di ridurre le unità prive di rendita ha portato all’esecuzione di lavori di carattere ordinario per circa 3,56 milioni di euro, a cui si aggiungono oltre 3,84 milioni per interventi di carattere straordinario, in parte finanziati da altre fonti. Lo sforzo, che in termini di risorse investite è il più grande degli ultimi anni, ha permesso di mettere disposizione, nell’esercizio esaminato, 254 unità riattate.

L’importo dei ricavi dell’area cimiteriale (8 milioni di euro circa) è nettamente superiore a quello dell’anno precedente per effetto dell’incremento dei ricavi da concessione di loculi (che comprende anche i rinnovi) e cellette, e, in misura più contenuta, dei maggiori servizi cimiteriali. Anche i ricavi da cremazione sono sempre in tendenziale crescita e confermano questa preferenza della cittadinanza, che ha avuto un forte incremento a partire dal 2020.

Nonostante non si sia verificato un incremento delle vendite, il risultato delle farmacie Agec prima delle imposte continua a mantenersi ampiamente positivo, con un valore di 848.102 euro, confermando la capacità dell’area di coprire, oltre ai costi indiretti attribuiti, anche gli oneri finanziari legati al mutuo stipulato al momento dell’acquisto delle farmacie. Nel corso del 2023, all’interno di un piano di rinnovamento dell’immagine delle varie farmacie, è stata ristrutturata la farmacia Quinto.

Sulla ristorazione scolastica, tra i più significativi aumenti di costi che incidono sul risultato finale si evidenzia quello relativo ai pasti trasportati, che dai 5,37 milioni di euro del 2022 è passato a 6,73 milioni di euro (1,36 milioni in più, pari al +25% sull’anno precedente). Inoltre le derrate alimentari hanno subito un ulteriore incremento rispetto a quanto registrato nel 2022. Infine, il rinnovo dei due contratti di lavoro che l’azienda utilizza per inquadrare il proprio personale, avvenuto a fine 2022, ha portato nel 2023 un incremento di questa voce, che è stato compensato dal minor ricorso ai lavoratori somministrati.

Infine, il 2023 è stato un anno di risultati molto buoni per la Torre dei Lamberti e la Funicolare di Castel San Pietro, superiori alle aspettative grazie alla ripresa del turismo, che hanno permesso di compensare parzialmente la perdita delle attività di ristorazione scolastica. E sui servizi di custodia e guardiania, i ricavi sono in aumento rispetto all’anno precedente grazie all’ulteriore aumento delle ore di servizio prestate presso i vari siti in cui si opera. Questi miglioramenti non consentono comunque la totale copertura né dei costi diretti né di quelli indiretti dell’area.

«L’approvazione del bilancio di esercizio 2023 da parte del consiglio comunale di Verona suggella il buon lavoro svolto dall’azienda nel rispetto delle tempistiche e delle priorità, con la destinazione di importanti quote di risorse proprie per la cura del patrimonio residenziale pubblico - ha commentato la presidente Agec Anita Viviani - Tale risultato è stato possibile grazie al positivo andamento complessivo dei vari settori di attività, farmacie in primis, frutto di una gestione attenta e di una condivisione corale degli obiettivi aziendali».

Il consiglio comunale ha inoltre approvato con 33 voti a favore e 1 astenuto il nuovo regolamento comunale per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente. «Con questo regolamento si dà la garanzia del contribuente di essere ascoltato prima che l’amministrazione emetta degli atti che possano incidere negativamente sulla sfera giuridica del contribuente stesso - ha spiegato l’assessora ai tributi Luisa Ceni - Si compone di tredici articoli ed è esemplificativo di quello che si può fare a tutela della buona fede del contribuente, ammesso che ci possono essere degli errori da parte dell’amministrazione o di chi si occupa della riscossione».

Tra le più rilevanti novità vi è la riduzione dei casi di nullità degli atti, il rafforzamento del regime delle sanzioni e una maggior tutela del contraddittorio con il contribuente, con l’introduzione dell’istituto del contraddittorio preventivo obbligatorio, che garantisce al contribuente il diritto a fornire le proprie osservazioni in modo da dirimere eventuali contestazioni e conseguentemente il contenzioso. Ciò significa che l’amministrazione è tenuta a coinvolgere il contribuente prima di emettere qualsiasi provvedimento che possa potenzialmente ledere i suoi diritti.

Approvato infine con 26 voti a favore l’ordine del giorno a firma del consigliere del Partito Democratico Francesco Casella per installare in tutti gli asili nido comunali sprovvisti di uno spazio coperto per posteggiare i passeggini o per fornire ai genitori un luogo riparato in caso di pioggia.

Un anno fa, infine, veniva a mancare il consigliere comunale Claudio Bassi, che è stato ricordato in aula dalla vicepresidente del consiglio comunale Veronica Atitsogbe.