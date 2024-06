Cento stagioni liriche in Arena: presentata la nuova pubblicazione dei consiglieri emeriti

È stata presentata lunedì pomeriggio a Palazzo Barbieri l’ultima pubblicazione realizzata dall’Associazione Consiglieri Emeriti di Verona intitolata "100 stagioni liriche in Arena. Il Comune, l’Ente Lirico, La Fondazione, Arena extra". Un volume che diviene il seguito del precedente testo del 2013 "Il Consiglio comune di Verona, 100 anni di spettacoli lirici in Arena – 1913/2013", di cui a distanza di dieci anni amplia e precisa alcune informazioni. Si tratta di un ampio e ricco lavoro di ricerca realizzato dagli autori, i consiglieri emeriti Silvano Zavetti e Gianni Amaini, che mira a riportare il più fedelmente possibile i fatti che hanno definito la parte artistica dei cento anni della lirica veronese. Particolarità, per ogni anno dal 1913 ad oggi, sono riportati tutti i personaggi e gli interpreti delle varie opere, con l’indicazione delle giornate in cui si sono esibiti.

La pubblicazione, patrocinata dalla presidenza del Consiglio comunale, è stata illustrata dagli autori, il presidente dall’Associazione Consiglieri Emeriti di Verona Silvano Zavetti e Gianni Amaini, insieme al presidente del Consiglio comunale Stefano Valani e al consigliere emerito Carlo Dè Gresti. «La dimensione internazionale del Festival - dichiara il sindaco Damiano Tommasi nella prefazione del libro - è confermata dalla provenienza del pubblico: oggi, oltre il 50% degli spettatori che ogni sera affollano gradinate e platea dell’Arena provengono da 125 diversi paesi. La magia dell’Arena è fatta dal lavoro dei grandi artisti, registi, direttori d’orchestra, coreografi e ballerini da ogni parte del mondo. Sono loro che hanno consegnato all’eternità pagine indimenticabili del Festival, intrecciando la storia al mito. Accanto a questi nomi celebri, vi è anche il lavoro quotidiano di centinaia di tecnici, maestranze, professori d’orchestra, coristi: la passione, la professionalità e la dedizione che caratterizza il lavoro di ciascuna e ciascuno di loro sono la linfa vitale di ogni serata. Questa pubblicazione, frutto di un lavoro instancabile dei suoi autori ai quali rivolgo il mio apprezzamento e la mia riconoscenza, racconta con passione e ricchezza le storie e gli aneddoti dei protagonisti di questo viaggio tra opera e leggenda».

Il presidente del Consiglio comunale, Stefano Vallani, ha commentato: «È un grande dono fatto dai Consiglieri Emeriti al Comune e alla città. Le 100 stagioni in Arena sono un’opera documentale davvero interessante, che va ad arricchire anche il nostro patrimonio di ricerca e di studi della storia che l’Arena ha avuto nei suoi ultimi centodieci anni. È dunque un’opera centrale per la nostra cultura a Verona, per l’impegno che l’amministrazione comunale ha sempre dimostrato in piena sinergia con quanto la lirica ha rappresentato per la città, recentemente diventata anche patrimonio immateriale dell’umanità. Questo non può che riempirci ulteriormente di orgoglio, e il lavoro fatto dai Consiglieri Emeriti, in primis il presidente Silvano Zavetti, è davvero encomiabile e ancor più caratterizzante dell’attività culturale veronese».

A sua volta il presidente dell’Associazione dei Consiglieri Emeriti, Silvano Zavetti, ha aggiunto: «Un omaggio a Verona e al suo Festival lirico. Con questa pubblicazione abbiamo riscritto il testo del 2013 aggiornandolo alle 100 edizioni del Festival. Non è un semplice adeguamento, ma un'opera unica e innovativa che include la cronologia completa di tutti gli spettacoli, comprese le sostituzioni dei cast di ciascuna serata». Gianni Amaini infine ha spiegato: «La nostra ricerca si è basata esclusivamente sulla consultazione di documenti ufficiali, che abbiamo ritrovato soprattutto nell’Archivio Generale del Comune di Verona e nell’Archivio della Fondazione Arena di Verona. Un lavoro puntuale in cui sono state riportate molte minibiografie di personaggi che sono stati protagonisti».