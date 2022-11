Pace e scuola, conferenza al Polo Zanotto. Interverrà anche il Dalai Lama

Un videomessaggio del Dalai Lama e un intervento in presenza dell'attivista politica e ambientalista Vandana Shiva, apriranno la conferenza mondiale organizzata per sabato 3 dicembre a Verona da Europole, Polo Europeo della Conoscenza.

L'evento si terrà dalle 8 alle 18.30 al polo didattico Giorgio Zanotto dell'università di Verona ed ha come titolo "La pace come principio educativo, una scuola senza conflitti". Sarà un'intera giornata di riflessione e confronto cui contribuiranno, attraverso un fitto programma di tavole rotonde e workshop, relatori da venti Paesi del mondo.

Si discuterà di pace, come modello di società che rispetta l’ambiente e le diversità, di una società scolastica aperta alle differenze, alla comunicazione non violenta, all’armonia ed alla crescita felice e consapevole dei bambini e dei ragazzi, quindi di una scuola senza conflitti, di principi e valori, dove la collaborazione e il rispetto delle identità e delle potenzialità personali diventano un elemento chiave dell'educazione per la costruzione di un futuro migliore per tutti.

Gli interventi del Dalai Lama con un videomessaggio ad hoc e di Vandana Shiva apriranno i lavori della conferenza nel corso della quale verranno trattati e approfonditi temi come la scuola senza conflitti, la pace con la natura, la robotica contro il bullismo. Spazio anche ai modelli di "classi cooperative", al passaggio "dalla ego-logia alla eco-logia", alla prevenzione del fenomeno hikikomori, a laboratori ed attività per bambini su diritti e giustizia, all'accesso all'educazione delle bambine e delle donne.

Tra le autorità che interverranno per i saluti ci saranno la professoressa Paola Dusi dell'università di Verona, dipartimento scienze umane; la direttricegenerale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto Carmela Palumbo, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto Laura Donà, il dirigente dell'ufficio scolastico della provincia di Verona Sebastian Amelio, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, l'assessora alle politiche educative Elisa La Paglia, il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Bosco Chiesanuova Alessio Perpolli e il coordinatore della rete Polo Europeo della Conoscenza Stefano Cobello.

A seguire, nel corso della giornata, si alterneranno i relatori provenienti da diversi Paesi del mondo che porteranno contributi, esempi ed esperienze concrete di come la scuola possa e debba diventare uno spazio di crescita per una società futura più equa, nel rispetto della diversità, dei valori, dei diritti umani e della crescita dei bambini e dei ragazzi.

A condurre l’evento sarà il professor Donato De Silvestri del dipartimento di scienze umane dell'università di Verona.

Le tavole rotonde e i workshop, così come la conferenza, sono gratuiti e aperti a tutti fino ad esaurimento posti, previa registrazione qui.