Confcommercio chiede la zona gialla in anticipo (anche per i saldi)

Ieri, 27 gennaio, il presidente del Veneto Luca Zaia ha manifestato ottimismo per la riclassificazione della regione prevista per domani. Come tutti i venerdì, infatti, tutte le regioni italiane saranno valutate in base al rischio Covid. Più alto sarà il rischio, più stringenti saranno le limitazioni per i cittadini. In questo momento, il Veneto è in zona arancione, ma per Zaia ci sono buone probabilità che si possa tornare in zona gialla.

A Confcommercio Verona, però, le parole del presidente non sembrano bastare e l'associazione di categoria ha chiesto a Zaia di fare pressing sul Governo per anticipare il rientro in zona gialla a sabato. Questo perché proprio sabato iniziano i saldi invernali ed il rientro in zona gialla di domenica farebbe perdere il primo giorno ai negozianti e ai clienti, vista l'impossibilità di fare shopping al di fuori del proprio comune di residenza.

«Gli indicatori sono tutti incoraggianti - hanno spiegano il presidente di Fipe Confcommercio Verona Paolo Artelio e di Federmoda Verona Mariano Lievore - Per questo, confidiamo in un passaggio in zona gialla che sarebbe fondamentale per dare una boccata d'ossigeno alle aziende del commercio e ai pubblici esercizi, ormai allo stremo: c'è bisogno di aprire e, per le attività già aperte, di incontrare clienti e consumatori in serenità».

«Sabato iniziano i saldi - ha aggiunto Lievore - e sarebbe bello che trovassero Verona e il Veneto in area gialla. Sappiamo che è una decisione che spetta a Roma, ma Confcommercio ha chiesto e ottenuto dalla Regione un impegno per sollecitare l'eventuale, auspicato e probabile passaggio di colore in anticipo di 24 ore rispetto a quanto avvenuto finora».