Confail: «150 lavoratori della logistica di Trenitalia sono a rischio»

Con una Pec, indirizzata anche alle società interessate alle gare di appalto per l'esecuzione delle attività di logistica e stoccaggio materiali e rifornimento ai rotabili presso gli impianti industriali di Trenitalia, il sindacato Confail ha chiesto l'intervento immediato della ministra del lavoro Nunzia Catalfo e del prefetto di Verona Donato Giovanni Cafagna per scongiurare il rischio che 150 lavoratori si ritrovino in uno stato di inoccupazione, soprattutto in questo momento di gravissima crisi economica ed occupazionale.

Inoltre, il sindacato Confail, chiede alle società coinvolte, di assicurare l'assorbimento di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nell'elenco di gara.

«Ci auguriamo una risoluzione veloce del problema - dichiarano i dirigenti Confail - siamo certi di un intervento della ministra e del prefetto per assicurarsi che i lavoratori possano guardare al futuro con serenità. Ma se così non fosse, siamo pronti a schierarci al fianco dei lavoratori e sostenerli in qualsiasi tipo di lotta che possa garantire il rispetto dei loro diritti ad un lavoro certo».