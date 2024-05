Al via il concorso nazionale Donna e Lavoro 2024

Il Concorso nazionale Donna e Lavoro, organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim, riparte con la 12esima edizione. Testimonial d’eccezione 2024 sono le vincitrici 2023 Francesca Cosmi e Alessandra Nicolosi, mamma e figlia, che si erano aggiudicate il primo premio con Bestest, un esame per la valutazione della qualità della struttura ossea utile, non solo al momento della diagnosi, ma anche nel monitoraggio e nella prevenzione delle alterazioni a livello della struttura ossea.

Il Concorso è rivolto, come di consueto, a startup e imprese a tema "Donna e Lavoro". Possono presentare un progetto sia startup che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla, sia imprese con un progetto innovativo al femminile, ma ancche singoli individui, senza un team e tuttavia con talento e un’idea originale da realizzare.

«Siamo da sempre attenti alle tematiche che riguardano la parità di genere. - afferma Luigi Sposato, presidente di Eurointerim Spa Società Benefit - Il concorso è nato nel 2007 proprio a questo scopo e da allora ha premiato 80 donne in 11 edizioni, con 140.000 euro di investimento. I progetti negli anni sono cresciuti in qualità e le donne hanno dimostrato tutto il loro talento e la capacità di fare squadra».

L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. La giuria anche quest’anno sarà tutta al femminile e sarà composta da Margherita Morpurgo, Silvia Oliva, Alice Pievani e Alice Zantedeschi di Fili Pari, Sonia Perazzolo, Marisa Roncato, Alessia Selmin, Gaya Spolverato. Otto donne con profili lavorativi diversi, ma accomunate da forte intraprendenza e spirito imprenditoriale.

I criteri di valutazione si baseranno su innovatività e originalità, realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di riferimento, concorrenza e impatto sociale e ambientale. È possibile inviare le candidature entro il 15 settembre 2024. Dopo il successo 2023, Eurointerim organizza anche la seconda edizione del Premio Ispirazione Donna, che ha l’obiettivo di celebrare donne straordinarie che si sono contraddistinte nella vita di tutti i giorni. Tutti, uomini e donne maggiorenni, potranno candidare la propria "Donna d’Ispirazione" a partire dal 27 maggio.

Per visualizzare i bandi e i form di iscrizione per partecipare: www.donna-lavoro.it. Per informazioni e adesioni visita il sito e candida la tua idea! Numero Verde 800 02 03 03. Mail: concorso@eurointerim.it.