Aperte le iscrizioni per il concorso che vuole premiare il miglior olio veronese

A Verona "olio di oliva" è sinonimo di "territorio" e della sua valorizzazione. E da questo concetto parte il concorso organizzato dalla 2a Circoscrizione e dal Comitato Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano, in collaborazione con AIPO, che viene proposto in occasione della Festa dell’Olio 2023 di Quinzano.

Il concorso intende premiare i migliori oli prodotti nel territorio del Comune di Verona dando rilevanza sia alla produzione familiare, a cura di hobbisti e appassionati, sia alle aziende agricole e ai loro prodotti di qualità.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE - Due le categorie in concorso, una dedicata alla produzione familiare e l’altra all’azienda agricola. Le iscrizioni saranno raccolte dalla 2a Circoscrizione dal 6 al 20 marzo nella sede di piazza Righetti il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19, mentre il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12.

I campioni di olio che saranno presentati, necessari per la valutazione del prodotto, verranno consegnati in forma anonima ad AIPO che si occuperà delle analisi sensoriali e chimiche. Tutte le informazioni sul sito della 2a Circoscrizione oppure inviando una mail a circoscrizione2@comune.verona.it.

Non mancheranno le premiazioni. Domenica 26 marzo alle 11 in piazza Righetti a Quinzano sarà consegnata una targa ai primi tre classificati per ciascuna categoria, insieme all’attestato e al report delle analisi effettuate a tutti i partecipanti.

«Siamo orgogliosi di riproporre dopo tanto tempo questa iniziativa – ha detto la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze -. Parlare di olio d’oliva significa valorizzare il nostro territorio e dare valore alle colline in cui si produce, un’attività che interessa non solo le aziende ma anche molti cittadini che lo producono a livello familiare».

L’edizione di quest’anno della Festa dell’Olio è inserita nella Giornata dei Colli Veneti, istituita dalla Regione Veneto nel 2021. Alla presentazione dell’iniziativa in municipio erano presenti il consigliere di Circoscrizione Silvano Pighi, il referente di AIPO Andrea Braga e Angelo Stanzial del Comitato Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano.