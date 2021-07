Castelnuovo vuole cambiare volto a Piazza della Libertà e al Brolo delle Melanie

Cambiare il volto di Piazza della Libertà e riprogettare il Brolo delle Melanie: queste le sfide lanciate dal Comune di Castelnuovo del Garda agli studenti under 35 delle università di architettura, design, ingegneria, paesaggio e urbanistica.

L'opportunità viene dal concorso internazionale di idee promosso dal Polo di Mantova del Politecnico di Milano e dai Comuni di Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Sona e Valeggio sul Mincio in collaborazione con l'Istituto Commercio Servizi di Vicenza. C’è tempo per iscriversi fino al 28 agosto, con la consegna degli elaborati entro il 24 settembre. Si può partecipare singolarmente o in gruppi fino a cinque componenti.

Due le sezioni di concorso: Progettazione dell’ambito urbano e Paesaggio. L'amministrazione comunale ha individuato come obiettivo della prima categoria la riqualificazione di Piazza della Libertà e per la seconda la ridefinizione del Brolo delle Melanie. La piazza, attualmente utilizzata essenzialmente come parcheggio, ospita sagre e manifestazioni periodiche e necessita di un intervento risolutivo, capace di farne un vero centro identitario per il paese. Il Brolo delle Melanie, situato nella zona centrale di Castelnuovo del Garda, è invece un parco urbano pubblico cinto da mura: la progettazione dovrà valorizzarlo esaltandone il ruolo di collegamento fra la Torre Viscontea e il centro storico.

«Professionalità, competenze e idee: sono queste le risorse che ci offrono i giovani - ha commentato il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero - Ci attediamo soluzioni creative proiettate nel futuro, in grado di innescare un processo virtuoso che porti a riqualificazioni ampie e strutturali».

Tutte le informazioni sul concorso sul sito www.mirc.polimi.it.



(Brolo delle Melanie)