Concorso di idee per una nuova grafica di benvenuto a Bardolino

Un concorso di idee per ridisegnare l'ingresso di Bardolino e rinnovare la grafica di benvenuto collocata sul viadotto della Gardesana. A indirlo sono il Comune di Bardolino e la Fondazione Bardolino Top e la scadenza è fissata per il 15 agosto.

Il tema del concorso è la "Rappresentazione del territorio di Bardolino con il suo maggior protagonista: il vino Bardolino". Per partecipare basta inviare la propria idea con un bozzetto entro la mezzanotte del 15 agosto all'indirizzo e-mail tourism@bardolinotop.it, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Ogni partecipante potrà presentare una sola idea, tramite un bozzetto pesante al massimo 20MB, per ridisegnare l’aspetto dell’attuale manifesto, lungo undici metri e alto due.

Le idee arrivate entro i termini verranno selezionate per realizzare la grafica definitiva; la migliore verrà premiata con un’esperienza di degustazione in una cantina del territorio.

«La porta di ingresso del paese non poteva più rimanere in questo stato indecoroso - ha sottolineato il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi - Insieme alla Fondazione Bardolino Top, abbiamo condiviso questa iniziativa aperta a tutti. Il tema scelto è legato al prodotto d’eccellenza del nostro territorio, il vino Bardolino, e ci aspettiamo di ricevere tante idee per ridisegnare l’aspetto del viadotto, sotto il quale transitano ogni giorno migliaia di turisti che frequentano il nostro lago».