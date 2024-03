"Il Veneto in uno scatto": quattro persone premiate nel concorso fotografico Fidas

I tre scatti fotografici più “veneti” sono stati premiati durante la Fiera di San Mattia di Caldiero dalla sezione Fidas Verona Terme di Giunone – Caldiero, alla presenza del sindaco di Caldiero Marcello Lovato e della presidente dell’azienda speciale Terme di Giunone, Roberta Dal Colle.

Sono state 32 le foto arrivate da Verona, Vicenza, Rovigo e Padova, per il settimo concorso indetto dai donatori sul tema "Il Veneto in uno scatto", aperto a fotografi non professionisti residenti in Veneto. A vagliarle è stata una giuria composta Matteo Molinaroli, Robert Furlan e Stefano Brusco.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Fabiola Dal Bosco, di San Bonifacio, con “Gorgheggi Veneziani”: ha immortalato lo sciabordio delle acque in laguna, con le gondole sullo sfondo; scatto che le è valso un treppiede professionale.

Suggestioni tra i canali anche per il secondo classificato: Riccardo Maschi, di Caldiero, premiato per una coloratissima veduta fermata in “Girovagando per Venezia”; per lui, un cesto di prodotti tipici veronesi.

Al terzo posto si è classificato Luca Tavoso, di Colognola ai Colli, con il suo “Nebbia tra i colli”: ha ripreso il castello di Illasi e, sullo sfondo, la chiesa di Monte di Colognola ai Colli, svettare su un mare di nebbia; per lui, una felpa targata Fidas Verona Terme di Giunone.

Il premio speciale “Fidas Terme”, riservato alla foto scattata da un donatore della sezione, è andato a Vladimiro Hubacech; la sua alba in campagna gli è valsa un abbonamento stagionale alle Terme di Giunone.

«Ringraziamo tutti i partecipanti che attraverso la fotografia ci hanno aiutato a promuovere l’importanza del dono di sangue e plasma, un gesto fondamentale che salva tante vite», ha commenta Alessio Martinelli, presidente della sezione termale, che raduna 163 donatori.

Fidas Verona ricorda che per prenotare la propria donazione basta chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (da cellulare), il 339.3607451 (telefonate/sms) o inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Può donare chi gode di buona salute, pesa almeno 50 kg e ha un’età compresa fra i 18 e i 65 anni.