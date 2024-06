Il Comune di Verona cerca cinque nuovi agenti di polizia locale: tutto le informazioni per partecipare al concorso

Il Comune di Verona ha annunciato ufficialmente la pubblicazione di un bando per l'assunzione di cinque nuovi agenti della polizia locale: «Massima attenzione - spiegano da Palazzo Barbieri- da parte dell’amministrazione comunale verso la sicurezza della città, per la quale, al fine di rafforzare le risorse impiegate sul territorio, è aperta da alcune settimane una selezione pubblica per l’individuazione di cinque nuovi agenti di polizia locale».

In base a quanto è stato spiegato, il procedimento selettivo darà modo, oltre all’assunzione diretta, di generare una graduatoria che resterà aperta e da cui il Comune potrà acquisire ulteriori risorse lavorative anche in futuro. «Una scelta - spiegano sempre da Palazzo Barbieri - che va nella direzione di continuare ad accrescere l’organico in dotazione alla polizia locale, sempre più in prima linea nell’ambito del controllo del territorio per garantire servizi essenziali come la gestione della viabilità e della sicurezza di turisti e cittadini».

Le domande dovranno pervenire tramite procedura telematica entro il 27 giugno 2024. Per partecipare al concorso vi è dunque ancora tempo. Fra i passaggi previsti dalla selezione, figura anche una prova di efficienza fisica. Di seguito è disponile il link per accedere al bando integrale: Bando.