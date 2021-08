Atv lancia un concorso: chi acquista un abbonamento può vincere uno smartphone

In palio anche biglietti d'ingresso ad alcun parchi tematici veronesi ed utili accessori per vita di tutti i giorni realizzati in materiale sostenibile

Atv (Azienda Trasporti Verona) ha lanciato un concorso rivolto a chi acquisterà un abbonamento annuale valido dal mese di agosto. Un concorso che vede in palio un ricco bouquet di premi, fatto da centinaia di biglietti per l'ingresso ai parchi tematici del Garda e dell'entroterra, utili accessori per vita di tutti i giorni realizzati in materiale sostenibile e, per i più fortunati, uno smartphone di ultima generazione.

«Visto che è nel dna della nostra azienda percorrere strade innovative per il settore, ci è sembrato interessante solleticare l'aspetto ludico che è presente in ognuno di noi, proponendo un concorso a premi per stimolare il ritorno alla fidelizzazione dei nostri clienti - ha spiegato il presidente di Atv Massimo Bettarello - L'obiettivo immediato è quello di creare interesse intorno al trasporto pubblico, richiamando l'attenzione di quanti tradizionalmente sono stati nostri abbonati, ma che si sono allontanati negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria».

Attualmente, infatti, il numero degli abbonati Atv è pari a circa il 50% rispetto al periodo pre-Covid quando gli utilizzatori abituali superavano quota 70mila (25mila dei quali acquistavano tagliandi annuali). I numeri sono in lenta risalita, ma fanno anche prevedere tempi piuttosto lunghi per ritornare ai livelli degli anni pre-pandemia.

«Vogliamo dare il messaggio che chi usa i mezzi pubblici vince due volte - ha aggiunto il direttore generale di Atv Stefano Zaninelli - Una per sé, grazie ai premi in palio con il concorso, e una per gli altri, scegliendo di muoversi in modo sostenibile e sicuro. Se si rispettano le regole basilari, infatti, quali l'uso della mascherina e la disinfezione delle mani, l'autobus è un ambiente che garantisce assoluta sicurezza. Da parte nostra poi abbiamo posto il massimo impegno per adeguare il servizio alle esigenze sanitarie: abbiamo incrementato le corse per compensare la ridotta capienza dei mezzi, abbiamo cercato di allineare il trasporto alla redistribuzione degli orari scolastici, poniamo la massima attenzione nella sanificazione quotidiana dei mezzi. Il concorso vuole essere uno strumento di comunicazione per creare sensibilità intorno al trasporto pubblico, che era e deve tornare ad essere centrale per la vita dei cittadini».

Il meccanismo del concorso è di tipo "instant win", cui si aggiunge l'estrazione di un maxi premio mensile. Per partecipare, l'interessato deve accedere al sito www.vinciviaggiandoconatv.it, inserire cognome e nome, indirizzo mail e codice dell'abbonamento.Completato l'inserimento, il software fornito da un'agenzia specializzata indicherà immediatamente all'abbonato l'eventuale vincita. La fase successiva prevede la verifica della correttezza del codice inserito e la conferma della vincita.

Ogni giorno, fino al 31 ottobre, si potrà vincere un ingresso per due persone ad un parco tematico (Aquapark CanevaWorld, Parco Natura Viva, Gardaland) ed un "Kit Atv" composto da una borraccia termica in acciaio doppio strato e da uno zaino urban realizzato utilizzando 84 bottiglie in plastica riciclata. Ai premi giornalieri poi si aggiungerà un super premio mensile che consiste nell'estrazione tra tutti i partecipanti di un iPhone 12 Pro Max.