Concerto di Natale in Senato con Fondazione Arena. «Inondati di felicità»

Questa mattina, 10 dicembre, si è tenuto a Palazzo Madama il concerto di Natale in Senato. L'evento, trasmesso in diretta televisiva su Rai 1, ha visto esibirsi l'orchestra e il coro della Fondazione Arena di Verona, diretti dal maestro Michele Spotti.

Al tradizionale appuntamento natalizio, giunto alla XXVI edizione, erano presenti le più alte cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. E ancora i ministri della Difesa Guido Crosetto e della Cultura Gennaro Sangiuliano, con il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, oltre a parlamentari, autorità militari e religiose.

Il concerto è stato un omaggio alla grande opera italiana con le voci di Anna Pirozzi, Giuliana Gianfaldoni, Nicola Alaimo, Alessandro Abis e Vittorio Grigolo, accompagnate dall'orchestra e dal coro della Fondazione Arena di Verona, che quest’anno ha celebrato il suo 100esimo festival lirico.

In aula per l’evento, condotto da Milly Carlucci, il presidente di Fondazione Arena e sindaco di Verona Damiano Tommasi e la Sovrintendente Cecilia Gasdia, oltre al presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini.

«Una grande soddisfazione per tutta la Fondazione Arena che ha festeggiato insieme a tutta l'Italia il grande riconoscimento Unesco al canto lirico italiano, un’assunzione di responsabilità per l’Arena di Verona e il suo festival dove si esalta al massimo questa buona pratica - ha sottolineato Tommasi - Grande l'intensità di questa giornata speciale in Senato in cui abbiamo toccato con mano l’emotività e il coinvolgimento che il canto lirico sprigiona, in un luogo tanto simbolico per il nostro Paese. Il modo migliore per augurarci un buon Natale».

«La gioia, l’entusiasmo e il calore del pubblico in Senato ci ha inondati di felicità - ha affermato Gasdia - soprattutto davanti alla richiesta di un bis, che non è stato trasmesso in tv ma è stato eseguito dall'orchestra nel tripudio generale. Chiudiamo questo 2023, anno del centesimo dfestival lirico in Arena, con un senso di riconoscenza enorme. Per Fondazione Arena è stato un onore immenso essere in Senato per il tradizionale concerto di Natale».

A dirigere l'orchestra, Michele Spotti, classe 1993, direttore musicale dell'opera e dell'orchestra filarmonica di Marsiglia e reduce da grandi successi internazionali. Mentre per il coro di Fondazione Arena il maestro è Roberto Gabbiani.

Il concerto si è aperto con "Il canto degli italiani" di Mameli e con il saluto del presidente del Senato Ignazio La Russa. Al centro del programma musicale una scelta di arie dal repertorio operistico nazionale: "E lucevan le stelle" da Tosca e "Nessun dorma" da Turandot, entrambe di Puccini, e "Una furtiva lagrima" dall’Elisir d’amore di Donizetti interpretate dal tenore Vittorio Grigolo. Così come "Largo al factotum" dal Barbiere di Siviglia di Rossini con la voce del baritono Nicola Alaimo e "Vecchia Zimarra" dalla Bohème di Puccini con il basso Alessandro Abis. E ancora "Casta Diva" da Norma di Bellini con il soprano Anna Pirozzi e "O mio babbino caro" da Gianni Schicchi di Puccini con il soprano Giuliana Gianfaldoni, cavalli di battaglia di Maria Callas, ricordata e celebrata nel centenario della nascita. Non sono mancate due pagine celeberrime di Verdi come "Va pensiero" da Nabucco e il "Brindisi" dalla Traviata cantato in duetto da Pirozzi e Grigolo. E a grande richiesta, il bis dell'orchestra è stato con l'ouverture del Guglielmo Tell.