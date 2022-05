Live a sorpresa per Elisa che con un flash mob davanti all'arena inaugura l'Heroes Festival

Elisa ha inaugurato l'Heroes Festival con un flash mob davanti all'arena. Questa edizione del Festival è dedicata all'ambiente ed Elisa ne è la direttrice artistica. Da oggi fino al 31 maggio la città di Verona ospiterà una serie di eventi tutti dedicati alla tutela del nostro pianeta, mentre domani, il 30 e 31 maggio l'artista terrà tre mega concerti con tanti ospiti da Marracash ad Rkomi, da Elodie a Mace, Franco126 e Rochelle. La cantautrice sarà infatti protagonista di tre concerti nel grandioso scenario dell’Arena di Verona allestita per le tre serate a “Giardino della Musica”. Con lei sul palco ci saranno, come detto, Marracash, Rkomi, Elodie, Franco126, Mace e Venerus. Negli opening si esibiranno invece: Chiello, Joan Thiele, La Rua, Venerus.

Ma l'evento non avrà come protagonista solo l'Arena. Saranno infatti tante le attività artistiche e i concerti anche nel "Green Village", che accenderanno la città nelle cinque giornate. Tra questi anche gli straordinari live di BNKR44, Calibro 35, Chiello, Emma Nolde, Joan Thiele, La Rua, Tropico, e i reading ricchi di suggestioni di Elena Russo Arman, attrice e regista teatrale, che sarà accompagnata da Raoul Moretti, arpista versatile e sperimentale.

Insieme a Heroes Festival 2022, infatti, Elisa per cinque giornate sarà promotrice di una serie di iniziative sviluppate sotto il patrocinio di importanti organizzazioni nazionali e internazionali che coinvolgeranno tutto il cuore di Verona. L’intento è di animare la città con palchi, concerti, installazioni diffuse, reading, incontri con istituzioni, esperti e ambientalisti per la promozione di un'innovazione tecnologica sostenibile e un'educazione “green”. Oltre all'Arena, altro polo dell'evento sarà un particolare “Green Village” costruito e pensato ad hoc per l’occasione all’interno dell’Antica Dogana di Terra e dell’Antica Dogana di Fiume (due spazi distinti ma parte di un unico comprensorio in fase di riqualificazione architettonica e funzionale); mentre nel Centro Storico verrà allestita una speciale installazione.

I biglietti per gli eventi sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali. Tutte le info su friendsandpartners.it, musicinnovationhub.org e arenalive.it.