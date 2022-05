Verona omaggia Lucio Dalla: si arricchisce ancora il grande cast dell'evento "Dallarenalucio"

Manca davvero poco alla serata-evento "Dallarenalucio"?. Sul palco dell’Arena di Verona, il 2 giugno, i big della musica italiana renderanno omaggio al genio di Lucio Dalla a distanza di dieci anni dalla sua scomparsa. Una grande festa che si arricchisce di nuovi straordinari artisti.

A completare il cast ci saranno anche Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani e Arisa tra i protagonisti di questo magico incontro nel nome di Lucio, insieme ai big già annunciati Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista, Gigi D’Alessio, Tosca, Pierdavide Carone e Ornella Vanoni.

Ognuno di loro, a modo proprio, ricorderà l’amato cantautore in un percorso fatto di canzoni indimenticabili, racconti di storie e di aneddoti, un percorso in cui al centro di tutto ci sarà la magia e la poesia che Lucio ci ha regalato e che ci accompagna oggi più che mai. A presentare la serata Carlo Conti, con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia, meravigliosi padroni di casa che condurranno il pubblico per mano in quello che si preannuncia come uno degli eventi più prestigiosi del 2022.

"Dallarenalucio" è una co-produzione “Ballandi” e “Friends&Partners”. Biglietti in vendita sul Circuito Ticketone, prezzi a partire da 35 euro.