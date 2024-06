Concerti e buon vino: gli appuntamenti estivi tra musica e degustazioni alla Cantina Monteci

Una stagione estiva all’insegna della musica e del buon vino da Monteci: la storica cantina di Pescantina ospiterà un ciclo di appuntamenti che ripercorre diversi generi musicali, dal classico al jazz fino alla lounge music. Le note musicali dei talentuosi artisti saranno accompagnate dalla degustazione di vini Monteci nella suggestiva cornice del grande parco, in una sinfonia di note e sentori. Il primo appuntamento da segnare in agenda per gli amanti di musica dal vivo è Calici di Jazz, concerto organizzato in collaborazione con Teatro Ristori per la serata di giovedì 20 giugno.

Prima del concerto gli ospiti potranno degustare una selezione di vini Monteci accompagnata da un ricco buffet, per poi godere dell’esibizione Drumpet del duo Fabrizio Bosso e Lorenzo Tucci, con la partecipazione di Daniele Sorrentino al contrabbasso. Le prenotazioni vengono gestite dal sito: https://www.boxol.it/BoxofficeLive/it/.

Un’esperienza musicale illuminata dalla luce di centinaia di candele è il connubio perfetto tra vini e musica classica. Monteci ospiterà otto nuove date dei concerti Candlelight, con suggestivi arrangiamenti al pianoforte e quartetto d’archi nel parco della cantina. I concerti si terranno su due turni nelle serate di 21, 22, 23 giugno, 19, 20, 21, 24 luglio e 2 agosto. Prima del concerto sarà possibile degustare i vini Monteci. Prenotazioni al sito: https://feverup.com/it/verona/venue/monteci-verona.

Per una serata animata dall’atmosfera accattivante e vivace del DJ set Monteci ospita Aperitivo sotto le stelle (27 giugno e 5 settembre) e Lounge aperitif (11 luglio): sottofondo musicale, buffet e degustazione di vini per gustare a pieno la leggerezza delle serate estive. Sarà possibile riservare il proprio posto al link: https://www.monteci.shop/eventi/eventi.