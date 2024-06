Concerti in Arena anche dopo mezzanotte, ma con il volume dimezzato

Alcuni degli eventi programmati nel cartellone extra lirica, che prevedono trasmissioni televisive o scalette strutturalmente complesse che ne prolungheranno la durata, potranno in via eccezionale terminare dopo la mezzanotte, in deroga a limiti acustici previsti dal regolamento comunale. È quanto ha stabilito ieri, 28 giugno, la Giunta comunale di Verona, che ha deliberato l’autorizzazione vincolando però, nell’orario di prolungamento dalle 24 all’1 di notte, l’abbassamento del volume fino a dimezzare le emissioni della musica per non creare disturbo ai residenti.

Saranno interessati dal provvedimento i concerti live di Ludovico Einaudi (9,10 luglio) e Claudio Baglioni (26,27,28 settembre), e alcuni eventi come Power Hits Estate 2024 (3 settembre), Future Hits Live (4 settembre) e Music Awards 2024 (19.20,21,22 settembre).