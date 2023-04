Comunità energetiche per il benessere e la crescita, ass. Ferrari: «Entro settembre il piano sulla transizione energetica»

«Tassello fondamentale per l'energia pulita, le comunità energetiche svolgono un ruolo fondamentale anche nella coesione sociale e nell'abbattimento delle bollette». È quanto è emerso anche ieri, 13 aprile, nel convegno organizzato in Gran Guardia dall'Ordine degli Ingegneri di Verona dal titolo "Energia e progettazione, le nuove sfide". «Entro settembre avremo un piano sulla transizione energetica. - ha annunciato l'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari in apertura dell'evento - In esso saranno contemplate anche le comunità energetiche, per le quali siamo in attesa dei piani attuativi. Intanto procedono le analisi dei tetti disponibili e dal punto di vista urbanistico per l'installazione degli impianti».

Le amministrazioni scaligere coinvolte sono molte, e per questo anche la stessa Provincia sta scendendo in campo: «Stiamo definendo un tavolo istituzionale che coinvolga l'Ordine degli Ingegneri e altri professionisti - ha dichiarato il presidente della Provincia, Flavio Pasini - in modo da poter dare informazioni e risposte ai vari amministratori comunali del territorio su come portare avanti la sfida energetica per il futuro». La giornata, organizzata con il contributo di Gambino Editore, è stata introdotta dal presidente dell'Ordine, Matteo Limoni: «Abbiamo voluto trattare sia gli aspetti normativi che le problematiche urbanistiche ambientali nell'introduzione degli impianti. - ha detto - L'evento anticipa anche la fiera del condominio che si svolge a fine ottobre. Quello delle comunità energetiche è infatti un tema caldo per chi vive nei condomini».

Proprio su quest'ultimo aspetto ha fatto il punto l'ingegner Alessandro Pisanu, coordinatore della commissione per il condominio all'interno dell'Ordine: «Il ruolo delle condominio all'interno delle comunità energetiche - ha evidenziato - è quello di un soggetto, senza personalità fisica e giuridica, da conoscere, capire e interpretare per il contributo, spesso ritenuto indispensabile, alla definizione del progetto e al buon esito delle comunità stesse».

«Il territorio della provincia di Verona è molto sensibile ai temi dell’innovazione e della sostenibilità basti pensare che rappresenta il 15,5% degli impianti fotovoltaici a livello regionale e il 2,2% degli impianti a livello nazionale. - ha fatto notare Federico Della Puppa, coordinatore del centro studi YouTrade - Questo è un ottimo punto di partenza per sviluppare e promuovere le nuove comunità energetiche rinnovabili che rappresentano il futuro sull’autoproduzione e l’autoconsumo di energia elettrica per una realtà più sostenibile».

Per farlo, però, serve anche un cambio di rotta dal punto di vista amministrativo: «Spesso i piani urbanistici esistenti non hanno integrato al loro interno il tema dell'energia, che viene delegato a valutazioni specifiche. - ha precisato Elena Mazzola del dipartimento di Ingegneria Civile, edile e ambientale all'università di Padova - Nei comuni, ad esempio, la parte energetica è stata affidata ai Paes (Piani di adozione per l'energia sostenibile) che, seppur adottati da quasi il 90% dei municipi della nostra regione, hanno visto poca attualizzazione effettiva. La speranza è quella che i piani futuri vengano implementati sul tema energetico, che appartiene a tematiche differenti, dal paesaggio all'ambiente, dal residenziale all'industriale, dal pubblico al privato».

Presente all'incontro anche Chiara Martinelli, presidente di Legambiente Verona, la quale ha tenuto inoltre a precisare che le comunità energetiche possono apportare un contributo significativo ai territori anche a livello solidaristico, specie nelle aree più fragili socialmente: «Nei quartieri densamente popolati e i piccoli borghi a rischio spopolamento, si tratta di un'opportunità da investire per la crescita e il benessere delle comunità locali. - ha affermato Chiara Martinelli - Attraverso le Comunità e secondo le finalità statutarie che si vorranno adottare di caso in caso, sarà possibile per esempio investire su progetti locali, distribuire i ricavi destinandoli ai cittadini più bisognosi e in povertà energetica, o semplicemente reinvestire nell'ampliamento della Comunità stesse a beneficio della collettività. Siamo di fronte a un nuovo modo di pensare le comunità partendo dall'energia per fare coesione territoriale», ha concluso la presidente di Legambiente Verona.