Dal capoluogo alla provincia, comunità energetiche incuriosiscono i veronesi

A Verona al mattino e a Pescantina al pomeriggio. Due incontri ieri, 23 marzo, per spingere la provincia scaligera verso un futuro di energie sostenibili. Un futuro in cui Verona, insieme al resto del Veneto, possa produrre e consumare energia da fonti rinnovabili, anche attraverso le comunità energetiche.

Il primo convegno è cominciato alle 9.30 di ieri mattina, al Palazzo della Gran Guardia a Verona, e si intitolava "Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica". L'incontro è stato promosso da Regione Veneto e Provincia di Verona e ha fatto il punto sulla legge regionale che favorisce la transizione energetica verso un produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo il video-intervento di apertura del ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, sono intervenuti il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini, l'assessore regionale all'energia Roberto Marcato, l'assessore alla transizione ecologica del Comune di Verona Tommaso Ferrari ed i presidenti degli ordini degli architetti e degli ingegneri.

Nei successivi interventi, relatori e tecnici hanno affrontato temi come la creazione di una comunità energetica, che modelli di queste comunità già esistono e come funzionamento. E tra gli esempi è stata citata l'iniziativa promossa da Soave e da altri dieci Comuni dell'Est Veronese.

«Ho incontrato moltissimi sindaci, amministratori locali, imprenditori e associazioni di categoria per raccogliere idee sul tema delle comunità energetiche che sempre più trova attenzione da parte del territorio - ha commentato l'assessore regionale Marcato - Maggiore collaborazione troveremo e sempre più virtuosi potremo essere. La volontà della Regione di investire sulle comunità energetiche è davvero forte. È stato sottolineato anche dal ministro Pichetto Frattin che la Regione sta facendo un lavoro straordinario da questo punto di vista. Abbiamo due grandi asset su cui investiremo: l’idrogeno e il fotovoltaico, e su questi due temi vogliamo giocare una partita importante».

E le comunità energetiche sono state al centro anche del convegno organizzato per ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Pescantina. Il sindaco Davide Quarella ha ricordato come le comunità energetiche siano strumenti che interessano tanto i privati e le imprese quanto i Comuni. «A Pescantina abbiamo una discarica e presto partiranno i lavori per la bonifica, ma abbiamo già lanciato un forte messaggio alla Regione Veneto sulla possibilità di installare dei pannelli fotovoltaici sulla parte già bonificata - ha detto Quarella - Si tratta di quattro ettari di terra già pronti e nei prossimi anni diventeranno dodici. Li metteremo a disposizione delle comunità energetiche».

L'eurodeputato Paolo Borchia ha inoltre sottolineato con ottimismo l'impegno dell'Europa sul tema delle comunità energetiche rinnovabili (Cer). Mentre il consigliere regionale Marco Andreoli ha spiegato i motivi che hanno portato alla nascita della legge regionale sulle Cer. «La legge è stata approvata all’unanimità e non era scontato che accadesse - ha dichiarato - Questo a testimonianza che la politica, quando ci sono temi seri e urgenti, sa fare anche sistema. Non abbiamo una dotazione economica stratosferica: abbiamo previsto 250mila euro per il 2023 e 250mila euro per il 2024 per i comuni e le Ater delle varie province del Veneto per gli studi di fattibilità propedeutici alla realizzazione delle comunità energetiche. Abbiamo anche 10 milioni di euro che arrivano dal programma regionale per la realizzazione di Cer e riguarderà tutti».

Il convegno è proseguito con la presentazione di tre esempi. Ad aprire è stato l'amministratore delegato di NextGen Germano Zanini, che ha presentato alcuni dati riguardanti l’aumento del prezzo dell’energia negli ultimi mesi e ha raccontato il progetto Lucense 1923: «I prezzi dell’energia all’ingrosso, nell’agosto scorso, erano arrivati a 500 euro. Oggi siamo arrivati a soli 142 euro, ma siamo sempre al +100% rispetto a due anni fa - ha detto Zanini - Le comunità energetiche sono un’opportunità straordinaria per il nostro territorio, perché consentono ai cittadini e ai comuni di aggregarsi per produrre energia».

Di strumenti finanziari per imprese e famiglie ha parlato Denis Savoia di Valpolicella Benaco Banca. «La nostra banca opera da sempre a favore del territorio in ottica di crescita responsabile e sostenibile - ha dichiarato Savoia - Non è un momento facile per le banche, con il deterioramento del credito che si sta facendo sentire. Questo significa che ci sono meno disponibilità e, quindi, più scrupolosità nello scegliere i progetti da finanziare. Tra questi, le Cer sono favorite».

A chiudere il convegno, la testimonianza di Riccardo Tessari, vicepresidente della cooperativa WeForGreen Sharing, che raggruppa al suo interno oltre 1.300 soci e che ha concesso la possibilità a tante persone di accedere ai benefici economici e ambientali, fin dal 2011. «Nel 2022 la cooperativa è riuscita a proteggere i propri soci dagli aumenti di prezzo registrati sul mercato elettrico e questo ha stimolato comportamenti di consumo più sostenibili da parte dei soci, generando un impatto ambientale positivo - ha dichiarato - La transizione energetica non la possiamo fare per imposizione ideologica, ma attraverso modelli economici innovativi».