Comuni ricicloni, primato veneto. Ma quelli veronesi calano a 25

Sorgà, Palù, Marano di Valpolicella, Salizzole, Cerro Veronese, Erbè, Concamarise, Fumane, Trevenzuolo, Belfiore, San Pietro di Morubio, Roverchiara, Bevilacqua, San Giovanni Ilarione, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Vigasio, Isola della Scala, Ronco all'Adige, Casaleone, Gazzo Veronese, Grezzana, Oppeano, Sommacampagna, Pescantina e Negrar di Valpolicella. Sono 25 i "comuni ricicloni" della provincia di Verona. Uno in meno rispetto all'anno scorso, dato in controtendenza con l'andamento regionale e nazionale, dove invece aumenta il numero dei territori virtuosi nella gestione dei rifiuti.

Ieri, 4 luglio, Legambiente ha presentato la 31esima edizione del premio dedicato ai territori con una bassa produzione pro capite di rifiuti indifferenziati. Rifiuti che sono destinati allo smaltimento in discarica e che per l'associazione ambientalista non dovrebbero superare i 75 chilogrammi per abitante in un anno.

I dati nazionali del 2023 mostrano una crescita dei comuni ricicloni dell'11% in Italia. Sono infatti diventati 698, di cui 173 sono comuni veneti. «Anche quest’anno il Veneto si conferma la regione italiana con la più attenta gestione dei rifiuti domestici - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia - Il 33,8% dei cittadini veneti vivono in comuni virtuosi, fra cui ci sono le grandi affermazioni ai vertici della classifica di Montebelluna, Castelfranco Veneto, Mira e San Donà di Piave oltre a quelle di Treviso e Belluno che sono considerati tra i capoluoghi dei veri fuoriclasse. Siamo di fronte ad un risultato eccezionale, che dimostra la rilevanza che i veneti attribuiscono all’ambiente, alla sostenibilità, al riuso. Ma è anche il premio a una consapevolezza e a una filosofia dell’amministrazione che ha consentito di fare per tempo scelte in una proiezione futura, creando un efficiente modello funzionale di tutela ambientale ed economia circolare. Ne è prova anche la presenza nelle classifiche di ben 4 consorzi veneti che hanno contenuto la produzione dei rifiuti avviati a smaltimento: Consiglio di Bacino Priula, Consiglio di Bacino Sinistra Piave, Unione Montana Feltrina e Unione montana Agordina. Ringrazio i veneti, protagonisti di questa affermazione civica. Possono andarne orgogliosi».

Un'affermazione dove però il contributo della provincia scaligera è molto basso. Neanche il 15% dei comuni ricicloni veneti fanno parte del territorio veronese. E la maggior parte dei comuni ricicloni veronesi sono territori poco popolosi. Tra i comuni ricicloni veronesi con più di 15mila abitanti ci sono solo Negrar di Valpolicella e Pescantina, dove la raccolta differenziata supera l'81% e la produzione di rifiuto secco è di 75 chili per abitante in un anno. Gli altri comuni ricicloni sono: Sant'Ambrogio di Valpolicella, Vigasio, Isola della Scala, Ronco all'Adige, Casaleone, Gazzo Veronese, Grezzana, Oppeano e Sommacampagna; che sono territori con una popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti. E i restati sono tutti comuni con meno di 5mila abitanti: Sorgà, Palù, Marano di Valpolicella, Salizzole, Cerro Veronese, Erbè, Concamarise, Fumane, Trevenzuolo, Belfiore, San Pietro di Morubio, Roverchiara, Bevilacqua e San Giovanni Ilarione.

Positiva comunque, la menzione del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, premiata da Biorepack, il consorzio nazionale per il riciclo organico della bioplastica compostabile. Del consorzio scaligero è stata apprezzata l'iniziativa "Sembra plastica, ma non è!" che ha coinvolto alunni delle scuole primarie.