Comuni Ricicloni del Veneto: Verona fanalino di coda, spiccano Negrar e Pescantina

Durante la settima edizione di Ecoforum Veneto, che si è conclusa questa mattina, 3 dicembre, all'Ex Convento di San Francesco di Conegliano, in provincia di Treviso, Legambiente ha presentato il suo rapporto annuale sui Comuni Ricicloni del Veneto. Il dossier analizza i dati di Arpav che fotografano la situazione regionale dei rifiuti urbani.

Dal documento di quest'anno emerge che il 2021 ha visto una graduale uscita dalla pandemia e una forte ripresa economica, fattori che hanno portato a una maggiore produzione di rifiuti in tutta la regione pari a 43mila tonnellate in più rispetto all'anno precedente, rimanendo comunque al di sotto dei valori raggiunti nel 2019. «È chiaro che per evitare un aumento continuo della produzione dei rifiuti diventa necessario investire sulle politiche di riduzione: incentivando i percorsi di preparazione al riutilizzo e la diffusione centri del riuso, e legiferando ponendo al centro normative sull’eco-design quindi insistere sull’applicazione ed il rafforzamento del "pacchetto" di direttive europee sull’economia circolare», è il pungolo che Legambiente Veneto si è sentita di fare a tutti gli amministratori, da quelli comunali a quelli nazionali.

Tra i capoluoghi di provincia del Veneto, Verona rimane il peggiore per raccolta differenziata. Con 62.803 tonnellate di rifiuti in un anno, il capoluogo scaligero da solo è responsabile del 10% del rifiuto che va a smaltimento in Veneto. Ogni abitante di Verona produce in media 490 chili di rifiuti e la percentuale dei rifiuti differenziati è del 55%. Verona è l'unico capoluogo veneto con una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 60% ed è quello che produce più rifiuto secco (236 chili per abitante).

In tutta la provincia di Verona ci sono ancora tre comuni con una differenziata inferiore al 50% (Ferrara di Monte Baldo, Sant'Anna d'Alfaedo ed Erbezzo). Mentre a spiccare positivamente sono i comuni di Pescantina e Negrar di Valpolicella. Legambiente Veneto, infatti, definisce "Comuni rifiuti free" quei territori che raggiungono una quantità di secco a smaltimento inferiore ai 75 chili per abitante all'anno. L'unico capoluogo di provincia in Veneto "rifiuti free" è Treviso, mentre Pescantina e Negrar sono nella classifica dei "Comuni rifiuti free" tra i territori mediamente popolati. Negrar ha una raccolta differenziata all'87% e produce una quantità di secco a smaltimento di 68 chili per abitanti. Pescantina la produzione di secco residuo è di 75 chili per abitante e la differenziata è all'86%.

«L'uscita dalla pandemia, la ripresa economica e la conseguente maggiore produzione di rifiuti non cambiano il giudizio di Legambiente sui Comuni Ricicloni: il Veneto prosegue la sua strada per diventare sempre di più una regione "rifiuti free". È un riconoscimento di cui andiamo particolarmente orgogliosi - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia - Applaudendo ai Comuni protagonisti, agli uffici regionali e all'assessorato allìambiente, che possono rivendicare con orgoglio questo risultato, invito a cogliere anche le osservazioni del rapporto, che riguardano soprattutto le città sopra i 100mila abitanti: sono realtà complesse e anche ricercate mete turistiche, con un numero di presenze che rende più impegnativo il lavoro di differenziazione dei rifiuti. Qui i margini di miglioramento e gli obiettivi che possiamo darci sono ancora più alti; crescere nel riciclo in queste città sarà una sfida che siamo pronti a cogliere».