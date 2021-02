Covid-19, undici comuni senza positivi: i dati sulla provincia di Verona

Nonostante il lieve aumento dei contagi che in questi giorni è stato registrato in Veneto, in alcuni comuni veronesi "resiste" lo zero nella casella dei casi di Covid-19. A Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Palù, Pressana, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio e Velo Veronese, non risultano esserci positivi o individui in isolamento, mentre a Bevilacqua, Bosco Chiesanuova, Concamarise e Trevenzuolo, risultano esserci alcune persone in quarantena, ma nessuna accertata come positiva.

È quanto emerge dai dati aggiornati alla mattinata del 24 febbraio dell'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni comunali, dai quali è possibile appurare inoltre che il rapporto di casi ogni mille abitanti della provincia veronese è ora di 1,93. Viene inoltre specificato nelle note del report che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)». Inoltre tra i "contatti con sospetti" sono inclusi anche quelli scolastici.

Alla mattinata di mercoledì dunque, stando al report, i casi complessivi nell'area scaligera sono 2815, di cui 1814 (+113 rispetto a martedì) positivi accertati.

Prendendo in considerazione solo gli isolamenti si annoverano: 3 viaggiatori, 991 classificate come "contatti stretti", 3 come "caso sospetto" e 4 come "contatto con sospetti".

Tra i positivi invece 98 sono i ricoverati, 12 sono ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 78 sono indicati come positivi non reperibili e 248 relativi ad indagine epidemiologica.

Nel Comune di Verona sono stati registrati 706 casi complessivi di cui 456 positivi, con un rapporti di casi ogni mille abitanti di 1,76.

Escludendo il capoluogo, a far registrare i dati più alti di casi complessivi e accertati sono spesso i Comuni che vantano un numero maggiore di abitanti, come Villafranca di Verona (144 totali di cui 93 accertati), San Bonifacio (82 totali di cui 59 accertati), San Giovanni Lupatoto (89 totali di cui 53 accertati), Negrar (76 totali di cui 48 accertati), Legnago (74 totali di cui 47 accertati) e Bussolengo (56 totali di cui 37 accertati).

Anche in territori meno popolati però sono stati registrati numeri importati, è il caso di Valeggio sul Mincio (70 totali di cui 50 accertati), Nogara (57 totali di cui 41 accertati), Castelnuovo del Garda (50 totali di cui 42 accertati), Peschiera del Garda (60 totali di cui 40 accertati), Bardolino (41 totali di cui 34 accertati) e Castel d'Azzano (57 totali di cui 32 accertati).

Utile tenere presente dunque anche il rapporto di casi ogni mille abitanti per avere un quadro migliore dei rispettivi territori. Il dato più alto è quello del Comune di San Zeno di Montagna (6,35), seguito da Castagnaro (6,02), Erbè (5,26), Nogara (4,85), Bardolino (4,73), Roncà (4,51) e Mezzane di Sotto (3,97).

Di seguito le tabelle complete.

