Covid: tutti dati dei positivi nei singoli Comuni veronesi, uno solo senza casi

San Mauro di Saline senza casi; Pressana con 1; Sorgà, Erbezzo e Castagnaro con 2; Terrazzo Veronese, Bosco Chiesanuova, Bonavigo e Roveredo di Guà con 3. Sono questi i comuni della Provincia di Verona che il 30 aprile registrano il minor numero di casi di Covid-19, secondo i dati raccolti dall'Ulss 9 Scaligera. Nelle note del report viene specificato che «non sono riportati i casi (né come sintesi né come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)». Inoltre «i casi con tampone rapido positivo correttamente registrato negli applicativi regionali, compaiono nel report».

Alla mattinata di venerdì, i casi complessivi (quarantene comprese) registrati nella provincia scaligera sono 6933, dei quali 3630 positivi con un rapporto medio tra i vari territorio di 3,94 ogni mille abitanti. Prendendo in considerazione solamente gli isolamenti, si contano: 6 viaggatori, 1843 contatti stretti, 6 casi sospetti, 6 contatti con sospetti e 1442 contatti scolastici. Tra le situazioni positività invece sono stati annoverati 251ricoverati, 4 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 310 indicati come non reperibili e 147 relativi ad indagine epidemiologica.

Nel Comune di Verona sono stati registrati 2231 casi complessivi, di cui 1157 positivi con un rapporto di 4,45 ogni mille abitanti. Mettendo da parte il capoluogo, sono in genere i territori maggiormente popolati ad avere i dati più elevati, con alcune eccezioni: Villafranca di Verona (229 casi complessivi di cui 121 positivi), San Giovanni Lupatoto (191 casi complessivi di cui 93 positivi), Pescantina (223 casi complessivi di cui 84 positivi), Sona (196 casi complessivi di cui 86 positivi), Zevio (139 casi complessivi di cui 91 positivi), Bussolengo (156 casi complessivi di cui 88 positivi), San Martino Buon Albergo (147 casi complessivi di cui 73 positivi), Caprino Veronese (143 casi complessivi di cui 72 positivi), Grezzana (161 casi complessivi di cui 68 positivi), Legnago (126 casi complessivi di cui 64 positivi), Vigasio (145 casi complessivi di cui 67 positivi), Sommacampagna (118 casi complessivi di cui 64 positivi), San Bonifacio (140 casi complessivi di cui 64 positivi), Lazise (100 casi complessivi di cui 46 positivi), Cerea (133 casi complessivi di cui 70 positivi) e Caldiero (104 casi complessivi e 50 positivi). Per quanto riguarda invece il rapporto di casi ogni mille abitanti, il dato più alto è quello di Ferrara di Monte Baldo (18,66), seguito da San Zeno di Montagna (14,11), Vestenanova (8,58) e Caprino Veronese (8,38).

Di seguito le tabelle complete.

