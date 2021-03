Covid-19, c'è Bussolengo dopo Villafranca per numero di casi: i dati sulla provincia di Verona

L'andamento dei contagi da Sars-CoV-2 nel territorio scaligero al 29 di marzo, vede ancora il Comune di Ferrara di Monte Baldo come l'unico privo di casi di isolamento e quarantena. Un solo positivo è invece stato registrato a Velo Veronese, Boschi Sant'Anna e Palù, mentre sono 4 a Roverchiara e Malcesine.

Lo si può appurare dai dati dell'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni della Provincia di Verona, dai quali è possibile ricavare il rapporto medio di casi ogni mille abitanti dei Comuni della zona, che è pari a 6,04.

Tra le note del report viene specificato che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)».

Nella mattinata di lunedì i casi complessivi annoverati dall'azienda sanitaria sono 7130, di cui 4861 accertati come positivi.

Considerando le situazioni di isolamento, è possibile contare tra queste 4 viaggiatori, 2047 contatti stretti, 10 casi sospetti, 1 contatto con sospetti e 207 contatti scolastici.

Tra le positività invece sono presenti 274 ricoverati, 8 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 238 indicati come non reperibili e 1182 relativi ad indagine epidemiologica.

Nel Comune di Verona risultano essere stati riscontrati 1594 casi complessivi, 1086 dei quali positivi con un rapporto ogni mille abitanti di 4,18.

Mettendo da parte il capoluogo, nel resto della provincia sono soprattutto i Comuni più grandi e con un maggior numero di abitanti a far registrare i dati più elevati, ma anche in territori meno popolati sono stati evidenziati diversi casi. Si parte da Villafranca di Verona (286 casi totali di cui 203 positivi), per poi passare a Bussolengo (162 casi totali di cui 117 positivi), San Bonifacio (153 casi totali di cui 115 positivi), Legnago (142 casi totali di cui 98 positivi), San Giovanni Lupatoto (150 casi totali di cui 92 positivi), Negrar (137 casi totali di cui 101 positivi), Valeggio sul Mincio (134 casi totali di cui 94 positivi), San Martino Buon Albergo (133 casi totali di cui 84 positivi), Pescantina (123 casi totali di cui 84 positivi), Sona (126 casi totali di cui 81 positivi), Sommacampagna (286 casi totali di cui 203 positivi) e Cerea (114 casi totali di cui 86 positivi).

Per quanto riguarda il rapporto di casi ogni mille abitanti, a far segnare il valore più alto è sempre San Mauro di Saline (22,73), seguito da Vestenanova (19,11), Garda (12,71), Roverè Veronese (11,90), Castagnaro (11,76), Roverè Veronese (11,90), Albaredo d'Adige (11,40) e San Zeno di Montagna (11,29).

Di seguito le tabelle con tutti i dati.

