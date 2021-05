Covid-19 in provincia di Verona: dopo la città, è sempre Villafranca a contare più casi

Il numero di individui positivi è in calo anche nel Comune maggiormente popolato della provincia, dopo il capoluogo, mentre sono ancora 13 quelli in cui non risulta esserci neppure un caso

Sono ancora 13 i Comuni veronesi privi di casi di Covid-19, nonostante anche questa volta alcuni nomi cambino rispetto al giorno precedente. Si tratta di Bevilacqua, Bonavigo, Brentino Belluno, Cazzano di Tramigna, Concamarise, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Garda, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Velo Veronese e Vestenanova.

Prosegue il miglioramento della situazione epidemiologica in provincia di Verona, così come mostrano i dati dell'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni del 29 maggio. Nelle note del report viene spiegato che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)». Inoltre «i casi con tampone rapido positivo correttamente registrato negli applicativi regionali, compaiono nel report».

In provincia di Verona, alla mattinata di sabato, i casi complessivi (che comprendono le quarantene) risultano essere 1736, di cui 1083 positivi con un rapporto medio tra i vari territori di 1,09 ogni mille abitanti.

Esaminando i casi di isolamento si contano 1 viaggiatore, 463 contatti stretti, 2 casi sospetti, 1 contatto con sospetti e 186 contatti scolastici.

Per quanto riguarda le situazioni di positività, sono presenti 75 ricoverati, 7 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 85 indicati come non reperibili e 82 relativi ad indagine epidemiologica.

Nel Comune di Verona sono stati riscontrati 470 casi complessivi, di cui 314 positivi con un rapporto di 1,21 ogni mille abitanti.

Mettendo dal parte la città, a registrare i dati più elevati sono i comuni di: Villafranca di Verona (102 casi complessivi di cui 65 positivi), Bussolengo (68 casi complessivi di cui 34 positivi), San Giovanni Lupatoto (61 casi complessivi di cui 32 positivi), Cerea (41 casi complessivi di cui 32 positivi), Legnago (67 casi complessivi di cui 29 positivi), Castel d'Azzano (35 casi complessivi di cui 26 positivi), Zevio (39 casi complessivi di cui 24 positivi), Pescantina (39 casi complessivi di cui 13 positivi) e San Bonifacio (31 casi complessivi di cui 21 positivi).

A far segnare invece il rapporto di casi ogni mille abitanti più alto è Angiari (5,85), seguito da Selva di Progno (4,47) e Rivoli Veronese (4,10).

Di seguito le tabelle complete.

