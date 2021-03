Covid-19, dopo Villafranca è Legnago a contare più positivi: i dati sulla provincia di Verona

La diffusione del Covid-19 sul territorio scaligero continua a risparmiare Ferrara di Monte Baldo, dove non risultano esserci positivi o individui in quarantena, mentre in tutti gli altri comuni, dalla Bassa alla Lessinia e dal Garda alla zona Est, il coronavirus continua a farsi sentire.

Lo mostrano i dati dell'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni del 25 marzo, dai quali è possibile ricavare il rapporto medio di casi ogni mille abitanti tra i vari comuni, che ora risulta essere di 6,13.

Tra le note del report viene specificato che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)».

Alla mattinata di giovedì risultano dunque essere 9008 i casi complessivi (comprese le quarante) nella provincia di Verona, 5043 dei quali accertati come positivi.

Tra gli individui messi in isolamento, è possibile contare 6 viaggiatori, 2444 contatti stretti, 10 casi sospetti, 2 contatti con sospetti e 1503 contatti scolastici.

Guardando invece ai casi di positività, risultano annoverati 263 ricoverati, 9 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 230 indicati come non reperibili e 1096 relativi ad indagine epidemiologica.

Nel Comune di Verona i casi complessivi risultano essere 2320, di cui 1220 positivi con un rapporto ogni mille abitanti di 4,70.

Mettendo da parte il capoluogo, anche nel resto della provincia sono stati registrati dati elevati, non solo nei comuni nei comuni maggiormente popolati, ma anche in territori che non vantano un grande numero di abitanti. Questi dunque alcuni dei territori maggiormente colpiti dal virus: Villafranca di Verona (296 casi totali di cui 192 positivi), Legnago (193 casi totali di cui 108 positivi), San Bonifacio (186 casi totali di cui 107 positivi), San Giovanni Lupatoto (183 casi totali di cui 103 positivi), Bussolengo (192 casi totali di cui 100 positivi), Cerea (225 casi totali di cui 97 positivi), Negrar (173 casi totali di cui 100 positivi), Valeggio sul Mincio (162 casi totali di cui 107 positivi), Pescantina (173 casi totali di cui 88 positivi), Sona (152 casi totali di cui 80 positivi), Sommacampagna (164 casi totali di cui 77 positivi), San Martino Buon Albergo (143 casi totali di cui 77 positivi), Castelnuovo del Garda (131 casi totali di cui 76 positivi), San Martino Buon Albergo (143 casi totali di cui 77 positivi) e Zevio (122 casi totali di cui 70 positivi).

Per quanto riguarda il rapporto di casi ogni mille abitanti, a far segnare il valore più alto è ancora San Mauro di Saline (27,97), seguito da Vestenanova (14,43), Roverè Veronese (13,33), Garda (12,37), San Zeno di Montagna (11,29), Villa Bartolomea (10,29), Belfiore (10,20), Castagnaro (10,12) e Povegliano Veronese (10,03).

Di seguito le tabelle con tutti i dati.







