Covid-19, i dati registrati nei singoli comuni in provincia di Verona

Se il Comune di Ferrara di Monte Baldo continua a confermarsi l'unico nel Veronese privo di casi di Covid-19, nel resto del territorio scaligero continuano ad essere annoverati individui positivi o costretti all'isolamento.

I dati raccolti dall'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni mostrano la situazione nella provincia di Verona al 21 marzo, con il rapporto medio di casi ogni mille abitanti dei vari comuni risulta di 5,88.

Nelle note del report, viene spiegato che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)».

Alla mattinata di domenica dunque i casi complessivi, quarantene comprese, nella provincia scaligera risultano essere 8608, di cui 4848 positivi.

Prendendo in considerazione gli isolamenti, è possibile contare in tutto 7 viaggiatori, 2110 contatti stretti, 7 casi sospetti, 3 contatti con sospetti e 1633 contatti scolastici.

Tra i positivi accertati invece risultano 320 ricoverati, 11 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 150 indicati come positivi non reperibili e 1281 relativi ad indagine epidemiologica.

Nel Comune di Verona sono stati annoverati 2151 casi complessivi, di cui 1146 positivi con un rapporto ogni mille abitanti di 4,41.

Mettendo da parte la città, anche nel resto della provincia sono in genere i comuni più popolati a contare il maggior numero di casi, come Villafranca di Verona (309 casi totali di cui 212 positivi), Negrar (192 casi totali di cui 122 positivi), San Bonifacio (177 casi totali di cui 104 positivi), Legnago (181 casi totali di cui 98 positivi), San Giovanni Lupatoto (178 casi totali di cui 95 positivi), Bussolengo (159 casi totali di cui 95 positivi) e San Martino Buon Albergo (130 casi totali di cui 74 positivi).

Anche in territori con un numero inferiore di abitanti, sono stati però rilevati diversi casi, come ad esempio a Cerea (219 casi totali di cui 92 positivi), Pescantina (185 casi totali di cui 96 positivi), Sommacampagna (194 casi totali di cui 87 positivi), Valeggio sul Mincio (146 casi totali di cui 103 positivi), Castelnuovo del Garda (137 casi totali di cui 84 positivi), Povegliano Veronese (126 casi totali di cui 95 positivi), Sona (119 casi totali di cui 65 positivi), Monteforte d'Alpone (128 casi totali di cui 68 positivi) e Isola della Scala (124 casi totali di cui 57 positivi).

Da tenere in considerazione dunque anche il rapporto di casi ogni mille abitanti, il cui dato più alto è quello di San Mauro di Saline (27,97), seguito da Vestenanova (13,65), Povegliano Veronese (13,06), Castagnaro (12,04), Torri del Benaco (10,48) e San Zeno di Montagna (9,88).

Di seguito le tabelle complete.

