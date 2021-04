Covid-19, la situazione in provincia di Verona: i dati comune per comune

Sono rimasti tre i Comuni della zona scaligera a contare un solo caso di Covid-19 (Erbezzo, Palù e Velo Veronese) in questa fase della pandemia, che vede avvicinarsi il nuovo decreto legge con la possibilità di nuove aperture.

A fornire i dati è il report dell'Ulss 9 Scaligera del 21 aprile, nel quale viene sottolineato che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)».

In provincia di Verona i casi complessivi alla mattinata di mercoledì, comprese le quarantene, sono 6575, di cui 3730 positivi con un rapporto medio tra i vari territori di 4,24 ogni mille abitanti.

Tra le situazioni di isolamento si possono contare: 14 viaggatori, 1544 contatti stretti, 2 casi sospetti, 1 contatti con sospetti e 1284 contatti scolastici.

Per quanto riguarda le positività, tra esse sono presenti 285 ricoverati, 9 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 336 indicati come non reperibili e 171 relativi ad indagine epidemiologica.

Nel Comune di Verona risultano esserci complessivamente 2250 casi, di cui 1103 positivi, con un rapporto ogni mille abitanti di 4,25.

Mettendo da parte la città, i Comuni che hanno fatto registrare il maggior numero di casi sono: Villafranca di Verona (260 casi complessivi di cui 151 positivi), San Giovanni Lupatoto (163 casi complessivi di cui 104 positivi), Bussolengo (143 casi complessivi di cui 94 positivi), Legnago (168 casi complessivi di cui 87 positivi), Sona (131 casi complessivi di cui 86 positivi), Caprino Veronese (113 casi complessivi di cui 80 positivi), Zevio (111 casi complessivi di cui 79 positivi), Cerea (103 casi complessivi di cui 74 positivi), Pescantina (129 casi complessivi di cui 64 positivi), Sommacampagna (161 casi complessivi di cui 61 positivi) e San Bonifacio (109 casi complessivi di cui 58 positivi).

Per quanto riguarda invece il rapporto di casi ogni mille abitanti, il dato più alto è quello di San Zeno di Montagna (19,05), seguito da Ferrara di Monte Baldo (18,66), Roncà (10,08), Casaleone (9,32), Caprino Veronese (9,31) e Sanguinetto (8,97).

Scarica il pdf delle tabelle

