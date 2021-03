Covid-19, oltre 1000 positivi a Verona e quasi 200 a Villafranca: i dati sulla provincia

Bonavigo si accoda a Ferrara di Monte Baldo e diventa così il secondo comune veronese a non registrare individui positivi al Covid-19, anche se a differenza del territorio montano registra alcuni isolamenti. Il basso numero di abitanti è un fattore sicuramente importante per questo dato, che dà comunque conforto in questo tempo segnato dalla pandemia.

Il quadro sull'emergenza sanitaria in questo caso lo offre un report dell'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni aggiornato al 16 marzo, dal quale è possibile ricavare anche il rapporto medio di casi ogni mille abitanti della provincia di Verona, che rispetto a lunedì è salito ulteriormente, attestandosi a 4,79.

Nelle note di questa raccolta dati, viene spiegato che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)».

Alla mattinata di martedì dunque, i casi complessivi nell'area veronese sono 6716 (+648 rispetto a lunedì), di cui 4122 (+292) positivi.

Tra gli isolamenti sono presenti 7 viaggiatori, 1749 contatti stretti, 4 casi sospetti, 3 casi sospetti, 1 contatto con sospetti e 834 contatti scolastici.

Nei casi positivi invece risultano 230 ricoverati, 5 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 129 indicati come positivi non reperibili e 1012 relativi ad indagine epidemiologica.

Sono 1649 i casi complessivi registrati nel Comune di Verona, 1011 dei quali positivi, con un rapporto di 3,89 casi ogni mille abitanti.

Passando al resto della provincia, sono principalmente i comuni maggiormente popolati ad avere i dati più alti, come Villafranca di Verona (261 casi totali di cui 197), Legnago (157 casi totali di cui 83), San Giovanni Lupatoto (155 casi totali di cui 81), Negrar (133 casi totali di cui 94), San Bonifacio (134 casi totali di cui 79), San Martino Buon Albergo (139 casi totali di cui 63) e Bussolengo (117 casi totali di cui 84).

Anche in territori con un numero inferiore di abitanti, sono stati rilevati dati importanti. È il caso di Valeggio sul Mincio (129 casi totali di cui 87), Sommacampagna (156 casi totali di cui 73), Pescantina (137 casi totali di cui 70), Cerea (139 casi totali di cui 69), Povegliano Veronese (102 casi totali di cui 75), Sona (116 casi totali di cui 66) e Isola della Scala (93 casi totali di cui 66).

Utile dunque per comprendere la situazione del territorio anche il rapporto di casi ogni mille abitanti, il cui dato più alto viene indicato a Torri del Benaco (13,10), seguito da Castagnaro (11,49), Povegliano Veronese (10,31), Villa Bartolomea (9,77), Garda (9,21) e Mezzane di Sotto (9,13).

Di seguito le tabelle complete.







