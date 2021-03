Covid-19, Ferrara di Monte Baldo "resiste": 0 positivi e isolamenti. I dati sulla provincia di Verona

Ferrara di Monte Baldo resta l'unico Comune veronese privo di individui positivi al Covid-19 e in isolamento.

È quanto è possibile appurare dai dati dell'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni comunali, aggiornati al 15 marzo, dai quali è possibile ricavare anche il rapporto medio dei casi ogni mille abitanti, che è ora di 4,45.

Nelle note di spiegazione del report, viene spiegato che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)».

Nel territorio scaligero dunque, la situazione alla mattinata di lunedì vede registrati 6068 casi complessivi, di cui 3830 (-90 rispetto a domenica, stando alle tabelle) accertati come positivi.

I casi di isolamenti sono stati suddivisi in 5 viaggiatori, 1611 contatti stretti, 4 casi sospetti, 1 contatto con sospetti e 617 contatti scolastici.

Tra i positivi invece si contano 217 ricoverati, 4 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 135 indicati come positivi non reperibili e 883 relativi ad indagine epidemiologica.

Sono 1405 i casi complessivi annoverati nel Comune di Verona, 915 dei quali positivi con un rapporto di 3,52 ogni mille abitanti.

Prendendo in considerazione il resto della provincia scaligera, si nota come i comuni maggiormente popolati registrino logicamente un consistente numero di casi, come Villafranca di Verona (220 casi totali di cui 164 positivi), Negrar (143 casi totali di cui 98 positivi), San Giovanni Lupatoto (162 casi totali di cui 72 positivi), Legnago (145 casi totali di cui 78 positivi), San Martino Buon Albergo (117 casi totali di cui 56 positivi) e Bussolengo (106 casi totali di cui 84 positivi).

Dati importanti sono stati registrati però anche in territori con meno abitanti. È il caso di Valeggio sul Mincio (138 casi totali di cui 94 positivi), Pescantina (128 casi totali di cui 72 positivi), Peschiera del Garda (113 casi totali di cui 74 positivi), Povegliano Veronese (95 casi totali di cui 72 positivi), Cerea (114 casi totali di cui 65 positivi), Castelnuovo del Garda (90 casi totali di cui 61 positivi), Sommacampagna (110 casi totali di cui 51 positivi) e Buttapietra (95 casi totali di cui 27 positivi).

Anche il rapporto di casi ogni mille abitanti è dunque uno strumento utile a comprendere la situazione dei singoli territori. A far registrare il dato più alto nel Veronese è Castagnaro (11,49), seguito da Torri del Benaco (11,14), Povegliano Veronese (9,90), Mezzane di Sotto (9,53), San Mauro di Saline (8,74), Villa Bartolomea (8,23) e Roveredo di Guà (8,11).

