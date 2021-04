Covid-19 in provincia di Verona: i dati sui singoli comuni del territorio

Dopo la città sono sempre Villafranca e Legnago a far registrare il numero di casi più elevato, come è lecito aspettarsi dalle due aree maggiormente abitate della provincia scaligera

Sono tre i Comuni in provincia di Verona privi di casi di Covid-19 (Velo Veronese, Selva di Progno e Roverchiara), mentre altri due registrano un singolo caso (Erbezzo e Palù).

Al 12 aprile sono questi dunque i territori meno colpiti dal nuovo coronavirus, secondo i dati dell'Ulss 9 Scaligera per le Amministrazioni, dai quali si ricava il rapporto medio tra i vari Comuni di casi ogni mille abitanti, che è pari a 4,42.

Tra le note del report viene specificato che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)».

Sono 5370 i casi complessivi (quarantene comprese) presenti nella provincia scaligera alla mattinata di lunedì, di questi 3718 sono indicati come positivi.

Tra le situazioni di isolamento sono indicati 9 viaggiatori, 1538 contatti stretti, 2 casi sospetti, 2 contatti con sospetti e 101 contatti scolastici.

Per quanto riguarda i casi di positività invece si contano 202 ricoverati, 12 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 366 indicati come non reperibili e 559 relativi ad indagine epidemiologica.

Sono 1346 i casi complessivi segnalati nel Comune di Verona, di cui 929 positivi con un rapporto di 3,58 ogni mille abitanti.

Dopo il capoluogo, sono in genere i territori con il maggior numero di abitanti a far registrare più casi, con qualche eccezione: Villafranca di Verona (235 casi complessivi di cui 182 positivi), Legnago (145 casi complessivi di cui 90 positivi), San Martino Buon Albergo (134 casi complessivi di cui 91 positivi), Bussolengo (104 casi complessivi di cui 90 positivi), Zevio (113 casi complessivi di cui 80 positivi), San Bonifacio (95 casi complessivi di cui 67 positivi), San Giovanni Lupatoto (91 casi complessivi di cui 66 positivi), Valeggio sul Mincio (112 casi complessivi di cui 52 positivi), Sommacampagna (95 casi complessivi di cui 62 positivi), Pescantina (91 casi complessivi di cui 61 positivi) e Sona (96 casi complessivi di cui 53 positivi).

Per quanto riguarda il rapporto di casi ogni mille abitanti, a far registrare il dato più alto è San Mauro di Saline (15,73), seguito da San Zeno di Montagna (12), Roverè Veronese (11,42), Roncà (9,55), Sanguinetto (9,46) e Brenzone (8,85).

Di seguito le tabelle con tutti i dati.







