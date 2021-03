Covid-19, a Villafranca e Negrar il maggior numero di casi: i dati sulla provincia di Verona

Dai cinque di martedì, i comuni veronesi senza casi di Covid-19 sono diventati quattro: Palù, San Mauro di Saline, Velo Veronese e Ferrara di Monte Baldo, di cui solo quest'ultimo non fa registrare ora neppure casi di individui in isolamento.

Il coronavirus si diffonde dunque in provincia, come confermano i dati dell'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni comunali aggiornati al 10 marzo, che vedono il rapporto di casi ogni mille abitanti relativo al territorio veronese, salire ulteriormente a 3,86.

Viene specificato tra le note del rapporto che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)».

Sono 5810 (+782 rispetto a martedì) i casi complessivi segnalati in provincia di Verona alla mattina di mercoledì, 3441 (+338) dei quali positivi.

Prendendo in considerazione solamente gli isolamenti, si possono contare: 5 viaggiatori, 1645 contatti stretti, 6 casi sospetti, 1 contatto con sospetti e 712 contatti scolastici.

Tra i positivi invece sono presenti 233 ricoverati, 7 ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 129 indicati come positivi non reperibili e 499 relativi ad indagine epidemiologica.

È salito a 1392 il totale dei casi registrati nel Comune di Verona, di cui 818 positivi e con un rapporto di casi ogni mille abitanti di 3,15.

Per quanto riguarda il resto della provincia, in genere sono i comuni che vantano il maggior numero di abitanti a registrare più casi, come Villafranca di Verona (247 casi totali di cui 166 positivi), Negrar (160 casi totali di cui 90 positivi), San Martino Buon Albergo (160 casi totali di cui 56 positivi), San Giovanni Lupatoto (125 casi totali di cui 65 positivi), San Bonifacio (100 casi totali di cui 69 positivi), Legnago (97 casi totali di cui 64 positivi) e Bussolengo (85 casi totali di cui 70 positivi).

Numeri elevati sono stati registrati però anche in territori meno popolati. È il caso di Povegliano Veronese (151 casi totali di cui 89 positivi), Nogara (117 casi totali di cui 51 positivi), Valeggio sul Mincio (113 casi totali di cui 93 positivi), Peschiera del Garda (107 casi totali di cui 68 positivi), Castelnuovo del Garda (87 casi totali di cui 64 positivi) e Sona (84 casi totali di cui 59 positivi).

Da tenere in considerazione dunque anche il rapporto di casi ogni mille abitanti, per analizzare la situazione di un singolo comune. A far registrare il dato più alto è Torri del Benaco (12,45), seguito da Povegliano Veronese (12,23), Mezzane di Sotto (10,72), Roncà (7,96), Roveredo di Guà (7,49) e Garda (7,03).

Di seguito le tabelle con tutti i dati.

