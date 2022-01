Il Covid-19 nei singoli Comuni: dati e numero di casi sulla provincia di Verona

Come in tutta Italia, anche in provincia di Verona il numero di contagi da Covid-19 è in continua ascesa, mentre prosegue la campagna vaccinale e la pressione ospedaliera aumenta a passo ridotto. Nessun Comune scaligero, all'8 di gennaio, può vantare 0 casi, come mostrano i dati rilevati dall'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni della zona, tra i quali sono stati inseriti anche i dati dell'AOUI e dei privati accreditati.

Le note del report specificano che «sono incluse nel report tutte le persone in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"»; per quanto riguarda i casi «in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio"», sono stati inclusi solo se «ricoverati e/o ospiti di case di riposo», infine sono comperese le «persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)». Compaiono nel rapporto «i casi con tampone rapido positivo correttamente registrato negli applicativi regionali», mentre «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

Alla mattinata di sabato dunque i positivi presenti in provincia di Verona sarebbero 24303 (+1428), con un rapporto di casi ogni mille abitanti arrivato 25,10.

Naturalmente a contare il minor numero di positivi sono i territori meno abitati (e magari anche un po' più isolati), partendo da San Mauro di Saline (4 casi), Ferrara di Monte Baldo (9), Velo Veronese (10) e Palù (14).

A Verona i positivi risultano essere 6322 (con un rapporto di 24,44 ogni mille abitanti), mentre gli altri Comuni della provincia che contano il maggior numero di casi sono: Villafranca (933), Bussolengo (827), San Giovanni Lupatoto (695), Pescantina (596), Valeggio sul Mincio (584), Legnago (563) e Sona (552).

Dato interessante per comprendere la diffusione del coronavirus nei singoli territori è dunque il rapporto di casi ogni mille abitanti, che vede i dati più elevati ad Affi (48,71), Fumane (43,80) e Bussolengo (40,14), mentre i più bassi sono quelli di San Mauro di Saline (6,94), Palù (11,33) e Velo Veronese (13,11).