Covid-19, nessun Comune della provincia di Verona è senza casi

Non ci sono Comuni "Covid free" in provincia di Verona. La quarta ondata della pandemia ha raggiunto tutti i territori scaligeri, secondo i rilevamenti dell'Ulss 9 Scaligera divulgati alle varie amministrazioni, nei quali sono compresi anche i dati dell'AOUI e dei privati accreditati.

Nelle note viene specificato che «sono incluse nel report tutte le persone in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"»; per quanto riguarda i casi «in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio"», sono stati inclusi solo se «ricoverati e/o ospiti di case di riposo», infine sono comperese le «persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)». Compaiono nel report «i casi con tampone rapido positivo correttamente registrato negli applicativi regionali», mentre «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

Alla mattina di lunedì 3 gennaio risulta dunque che il totale di casi positivi in provincia di Verona ha raggiunto quota 115119 (+521 rispetto a domenica), con un rapporto di 15,29 ogni mille abitanti.

Nelle comunità più piccole viene in genere registrato il minor numero di casi di Covid-19, come Ferrara di Monte Baldo (4), San Mauro di Saline (3) e Velo Veronese (3), anche se nel primo di questi l'incidenza è comunque superiore al 15 per mille. Nel territorio di Verona i positivi registrati sono 4073 con un rapporto di 15,74 ogni mille abitanti.

Gli altri territori con il maggior numero di casi sono: Villafranca (596 con un'incidenza di 17,87), Bussolengo (543con un'incidenza di 26,35), San Giovanni Lupatoto (460 con un'incidenza di 18,10), Pescantina (413 con un'incidenza di 23,67), Negrar (325 con un'incidenza di 19,23) e Valeggio sul Mincio (324 con un'incidenza di 20,56).

Il dato più alto di incidenza è stato registrato a Bussolengo (26,35), Bosco Chiesanuova (25,31) e Affi (24,99).