Comune di Verona accetta "La Grande Sfida" e marcia per la pace da Piazza Bra

Una marcia a sostegno della pace, per dare voce alla "forza della fragilità". È questo il tema scelto per la manifestazione contro tutte le guerre realizzata ieri mattina, 28 settembre, a Verona nell’ambito delle iniziative de La Grande Sfida On Tour. Un progetto che coinvolge centinaia di persone con disabilità e non in varie azioni inclusive, tra cui il progetto "Anch'io sono capace, negozi senza barriere", che vede impegnati nei negozi e nel mercato di Piazza Erbe tanti giovani con disabilità. Inoltre, per due giornate a partire da oggi, quattro ragazzi e ragazze con disabilità presteranno servizio di tirocinio in Comune, nelle segreterie del sindaco e di altri tre assessorati.

Ma ieri è stato il giorno della Marcia per la Pace, partita da Piazza Bra e conclusa in Piazza Erbe, a cui La Grande Sfida On Tour ha partecipato insieme al sindaco Damiano Tommasi e all'assessore alle politiche giovanili e alle pari opportunità Jacopo Buffolo.

«Da anni seguo le importanti attività promosse da La Grande Sfida Onlus - ha sottolineato Tommasi - Aderendo al progetto "Anch’io sono capace" abbiamo avuto la possibilità di partecipare concretamente, sostenendo nella quotidianità le grandi sfide di questi giovani, condividendo con loro fragilità e forza di ogni giorno. Dobbiamo saper costruire tutti i giorni ponti di pace verso gli altri, anche se le dinamiche internazionali sono fuori dal nostro controllo. Il cambiamento parte da noi, uniti, per una nuova realtà».

«Per due giornate, quattro ragazzi e ragazze con disabilità saranno in servizio in Comune - ha ricordato Buffolo - Una nuova opportunità che si unisce alle tante e diverse iniziative portate avanti da anni da La Grande Sfida Onlus. Fra queste la marcia a sostegno della pace, che ci ricorda i tanti gravi conflitti che si consumano ogni giorno in diverse parti del mondo e le gravi ripercussioni che provocano sui più fragili ma che rendono anche tutti più fragili».

Ed un'altra iniziativa per la pace è partita nei giorni scorsi, sempre da Verona, con l'adesione del Movimento Nonviolento. È la Carovana di Pace "Stop The War Now" che fino al 3 ottobre sarà in Ucraina per incontrare obiettori di coscienza, pacifisti e nonviolenti ucraini, oltre alle associazioni della società civile coinvolte nei processi di costruzione di pace e di rispetto dei diritti umani. «Portiamo aiuti e finanziamenti alla nonviolenza organizzata in Ucraina», ha dichiarato Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento, il quale ha dichiarato che chiunque può contribuire versando una donazione sul conto intestato al Movimento Nonviolento, Iban IT35 U 07601 11700 0000 18745455, causale Carovana di Pace in Ucraina.