Dal Comune di Verona quasi 140mila euro per associazioni e società sportive

Dagli scacchi all'arrampicata, ma anche atletica leggera, basket e tennis. Il Comune di Verona supporta tutte le realtà che svolgono e promuovono lo sport. Venerdì scorso, 22 dicembre, la giunta comunale ha approvato l’erogazione di un contributo di 137mila euro per associazioni e società sportive per attività e manifestazioni svolte nel 2022/2023.

La somma va a rispondere alle richieste pervenute alla direzione sport del Comune, come stabilito dal "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l’attribuzione di altri vantaggi economici". Un importante sostegno ad enti ed associazioni sportive, culturali e del tempo libero che, dopo anche il difficile periodo della pandemia, continuano a promuovere iniziative di particolare interesse per la socializzazione, l’aggregazione e la pratica sportiva. Un’attività che vede in campo tanti volontari e appassionati che dedicano il proprio tempo alla promozione sportiva e sociale.