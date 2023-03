Chiesto risarcimento all'ex vicesindaco Giacino condannato per concussione

La sua condanna per concussione risale ormai a quattro anni fa, ma per l'ex vicesindaco di Verona Vito Giacino quella vicenda non è ancora chiusa. Il 20 aprile prossimo, infatti, si terrà un'udienza alla Corte dei Conti del Veneto a cui Giacino dovrà comparire. E a quell'udienza ci saranno anche gli avvocati del Comune di Verona per chiedere un risarcimento per il danno d'immagine subito.

È stato l'assessore Michele Bertucco a mettere in risalto la determina di due giorni fa con cui il Comune ha formalizzato la scelta di comparire all'udienza della sezione regionale della Corte dei Conti per richiedere all'ex assessore all'urbanistica Giacino il pagamento di una somma per compensare il danno di immagine causato dalla vicenda giudiziaria che lo vide protagonista e che si è chiusa con una condanna definitiva.

«Si tratta a memoria d'uomo della prima volta che il Comune formula una richiesta del genere nei confronti di un suo ex amministratore, ed in particolare è anche la prima volta che il Comune avanza una qualsiasi richiesta di condanna o risarcimento nei confronti dell'ex vicesindaco che pure si era macchiato di reati molto gravi commessi durante l’esercizio delle sue funzioni - ha commentato Bertucco - L'urbanistica della città risente ancora pesantemente delle scelte che furono compiute allora. Sebbene fin dalle prime indagini della magistratura emergesse un ampio e gravissimo sistema di concussione, né l’amministrazione di allora né le due amministrazioni successive misero mai in discussione, dal punto di vista tecnico e politico, l’impianto della politica urbanistica formulata allora, limitandosi a prendere atto dei provvedimenti della magistratura sul piano penale. Anche per questo credo che le attese dei cittadini nei confronti della nuova amministrazione siano alte».