Avanzo di bilancio 2023: il Comune di Verona stanzia oltre 24 milioni di euro in opere pubbliche

L'Amministrazione comunale di Verona martedì ha dato il via libera allo stanziamento di 24.775.291 euro derivanti dell’avanzo di bilancio 2023.

Uno sforzo importante quello messo in campo, mai registrato prima sottolineano da Palazzo Barbieri, che consente di finanziare rilevanti interventi nel 2024. Tanti gli ambiti, a partire dalla somma di 1.500.000 euro stanziata in favore di Agec (azienda speciale del Comune avente come scopo principale la gestione del patrimonio immobiliare comunale), destinata a far fronte all’emergenza abitativa.

«Sappiamo quanto il tema della casa sia tra i più importanti e attuali a livello nazionale e nella nostra città - sottolinea l'assessore al Bilancio Michele Bertucco rimarcando inoltre l’investimento messo in campo in favore delle Circoscrizioni - che possono godere nel corso del 2024 di risorse pari a 2.400.000 euro per la manutenzione delle strade, partecipando attivamente all’individuazione dei lavori da finanziare sul proprio territorio».

In particolare dei 24.775.291 euro, 15.147.453 euro sono destinati per spese in conto capitale o, più precisamente, al finanziamento nel 2024 di opere e interventi pubblici diversi. Queste alcune delle principali voci di spesa.

Opere pubbliche

Finanziamento di 2.777.243 euro per interventi di adeguamento statico del cavalcavia di viale Piave; 1.700.000 euro per la riqualificazione urbana del quartiere di Veronetta, specificatamente Lotto 2 di Palazzo Bocca Trezza. Inoltre, per il progetto Ars District - il parco dell’Arsenale, 2.125.000 euro per gli interventi di recupero e la riqualificazione del complesso.

Ancora, per il completamento dei lavori su Ponte Nuovo riconosciuti 750.000 euro e per la nuova articolazione dei percorsi di accesso agli Scavi Scaligeri 550.000 euro.

Sul fronte Art Bonus, invece, 900.000 euro per interventi di conservazione, valorizzazione e fruizione dell’Anfiteatro Arena, come luogo della cultura e dello spettacolo, ai quali si aggiungono i 200.000 euro di finanziamento per lavori di valorizzazione.

Per rifacimento impianti tecnologici di alcuni edifici comunali, scuole, asili nido, sedi circoscrizionali e centri sportivi stanziati oltre 640.000 euro.

Interventi in strade, piazze, giardini e parcheggi

In favore del territorio della 2a Circoscrizione destinati 149.000 euro per il rifacimento di strada del Brennero e di piazza del Porto a Parona. La stessa cifra è stata stanziata anche per la sistemazione del viale del Cimitero di Santa Lucia in 4a Circoscrizione.

Inoltre, stanziati 120.000 euro per la riqualificazione delle aree verdi delle mura magistrali.

Fornitura arredi scolastici

Un totale di 401.540 euro finanziati per la fornitura di arredi scolastici.

Piano riatti

Finanziati per 1.500.000 euro gli interventi previsti da Agec nel piano riatti, in modo da ridurre progressivamente negli anni le unità abitative sfitte.

Inoltre, dei 24.775.291 euro, 8.534.403 euro sono invece stati destinati agli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2024/2026. Fra le principali voci di spesa: risorse per 400.000 euro in favore della riqualificazione di piazza Brà Molinari; 450.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria nei Musei civici; 250.000 euro per le opere di completamento dell’impianto sportivo del Parco Polisportivo Spianà. Inoltre, ulteriori 314.000 euro per la manutenzione degli impianti sportivi cittadini.

In favore del progetto ZTL Stadio destinati 400.000 euro.

In favore di interventi su strade, giardini e segnaletica stradale cittadine stanziati 2.430.000 euro.

Per le circoscrizioni, invece, 2.400.000 euro per lavori di rifacimento e completamento di strade e marciapiedi e 1.412.000 euro per manutenzione straordinaria in nidi e scuole di ogni ordine e grado.