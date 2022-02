Veronamercato, in vendita il 24% delle azioni. Si ricevono offerte fino al 14 marzo

Scade alle 12 del 14 marzo prossimo il termine per partecipare alla gara di vendita di una quota pari al 24% delle azioni di Veronamercato detenute dal Comune di Verona.

Attualmente il Comune detiene il 75% della società che gestisce il mercato agroalimentare all'ingrosso in zona Quadrante Europa e, cedendo il 24% delle azioni attraverso il bando pubblico, rimane socio di maggioranza con il 51% delle quote incassando oltre nove milioni di euro.

L'importo a base d'asta è individuato in 9.627.508 euro. Si aggiudicherà la gara il soggetto che offrirà il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta, mentre non saranno ammesse offerte in ribasso, parziali o frazionate.

«Una razionalizzazione che tiene conto della sua percorribilità giuridica ma anche dell'opportunità e della convenienza economica - ha affermato l'assessore alle partecipate Stefano Bianchini - La cessione di una quota di azioni pari al 24% non pregiudica infatti il ruolo strategico del Comune all’interno dell’asset e si rivela vantaggiosa dal punto di vista economico».