Comune e università di Verona uniti all'insegna della sostenibilità ambientale, nasce "Together green week"

«Nel proseguire l’impegno verso i temi della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, la cui urgenza è sotto gli occhi di tutti, il Comune, insieme all’Università, organizza la prima "Together green week", una settimana di eventi focalizzati su tematiche di grande rilevanza per la sostenibilità». Così si legge in una nota del Comune di Verona che annuncia il ricco programma di seminari ed eventi collaterali, dal 29 maggio al 4 giugno 2023, con esperti di settore, docenti universitari e figure professionali autorevoli che si confronteranno offrendo spunti di riflessione sulle strategie e le soluzioni per una gestione ambientale responsabile.

La "Together green week" sarà il 4 giugno nel quartiere di Veronetta dove, oltre alle proposte dell’Università di Verona, saranno coinvolte attivamente le associazioni locali che operano sul territorio. In tale data verrà infatti riproposta la chiusura di via XX Settembre, già sperimentata con successo nelle scorse settimane quale misura per far scoprire ai cittadini un modo diverso e sostenibile di vivere il quartiere. Si inserisce nell’iniziativa anche il festival della cantante Elisa, che si esibirà in Arena il 3 e 4 giugno e che allestirà il suo green village ai giardini di Santa Toscana.

«L’obiettivo dell’iniziativa è di incoraggiare la partecipazione attiva delle diverse parti interessate, creando connessioni tra di loro per un impatto positivo a lungo termine», ha commentato l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari. «L’Università è lieta di contribuire dando concretezza alle proprie competenze, che sono informare attraverso i numeri e i dati delle nostre conoscenze e sensibilizzare con le diverse forme di espressione a disposizione», ha spiegato Olivia Guaraldo, delegata al Public Engagement dell’Università di Verona. «Riproponiamo la chiusura al traffico di via XX settembre - ha infine aggiunto la consigliera della Circoscrizione 1^ Beatrice Rappo -. Stiamo coinvolgendo associazioni e commercianti per una partecipazione più ampia possibile». .

Gli appuntamenti in programma

Presente in conferenza stampa anche Massimo Rimpici dell’associazione Ri-Ciak, che ha illustrato le proprie proposte in programma.

Lunedì 29 maggio

Ore 18 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco "Verso una Terra in salute. Riflessioni su un mondo più sostenibile" Evento a cura della Commissione RUS – Rete delle Università Sostenibili - dell'Università di Verona). Con Massimiliano Badino, docente di Logica e filosofia della scienza del Dipartimento di scienze umane, referente Commissione RUS dell’Università di Verona, Claudia Daffara, docente di fisica applicata del Dipartimento di informatica, Angela Fara, coordinatrice della Rete SOS – Scuole Orientate alla Sostenibilità.

Ore 21 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco“Last stop before chocolate man ”Proiezione del film di Susanna della Sala - Produzione Zalab. Introduzione di Luca Bochicchio, docente di Storia dell’arte contemporanea del Dipartimento di culture e civilità, Monica Molteni, docente di Museologia del Dipartimento di culture e civiltà e Jessica Bianchera, Urbs Picta.

Martedì 30 maggio

Ore 18 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco "èVRgreen: monitorare la città per migliorare la qualità dell’aria e per tutelare la biodiversità" Talk di presentazione del progetto con intervento congiunto tra Linda Avesani e Flavia Guzzo, Dipartimento di biotecnologie, Federico Leoni, Dipartimento di scienze umane, Tommaso Ferrari, assessore all’Ambiente e alla Transizione Ecologica del Comune di Verona e Leonardo Latella, Museo di Storia Naturale di Verona. Modera Luca Mantovani, giornalista de “L’Arena”

Ore 21 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco “Il sale della terra” Proiezione del film di Wim Wenders Introduzione di Alberto Scandola, docente di cinema del Dipartimento di culture e civiltà

Mercoledì 31 maggio

Ore 18 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco "La costituzione repubblicana: 75 anni dopo. Un viaggio nella storia della costituzione italiana, le cui recenti modifiche dell’art. 9 del 2022 sulla tutela dell'ambiente ne ribadiscono l'attualità". Incontro è promosso dal Dipartimento di Culture e Civiltà, Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Center for European Studies Introduce Renato Camurri, docente di storia contemporanea del Dipartimento culture e civiltà. Interventi di Angelo Ventrone, Università di Macerata “Dalla Resistenza alla Repubblica” e di Daniele Butturini, docente di diritto costituzionale del Dipartimento di scienze giuridiche “Il progetto politico della Costituzione e la sua attuazione”.

ore 21.45 – all’esterno della Biblioteca A. Frinzi, via San Francesco, 20 IN LIBERA JUNGLA Jazz/Ethno/Electronics (musica e immagini) Ricky Turco, drums, Roger Joseph Constant, percussion, Donato Dalia, electric guitar, Francesco Ronzon, rebab, trumpet, samplings. L’evento si inserisce nell’ambito di Verona Risuona 2023

Domenica 4 giugno

Iniziative al Polo Santa Marta, Ex Provianda - via Cantarane, 24 Verona a cura dell'Università degli Studi di Verona:

Ore 10.30 – Corte Ovest Inaugurazione della mostra “Biosphaera – Soundiversity” Immersione nell’ascolto della biodiversità La mostra proseguirà fino al 10 giugno negli orari di apertura del Polo universitario. Un progetto di BIOSPHAERA s.c.s. In collaborazione con MegaHub - Cooperativa Samarcanda Verona, FabLab Fondazione Aida, Fondazione ARCA, Parco Natura Viva con il sostegno di Fondazione Cariverona.

Ore 10.30 –17 Spazio esterno, lato ovest FabVan di Verona FabLab, grazie a visori di realtà virtuale e altre strumentazioni tecnologiche, bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno esplorare in maniera interattiva i suoni della natura.

Ore 11 – Ritrovo all’aperto presso il gazebo del Corso di laurea in Scienze Motorie Camminata tra le associazioni presenti in Veronetta.

Ore 17 – aula SMT10 e poi corte ovest ALBERI performance teatrale di Silvia Girardi Luci Federico Caputo - Sound Gipo Gurrado, Costume Cora Bellotto Prima della performance verrà proiettato il documentario ALBERI regia di Silvia Girardi e Gabriele Donati. Maggiori informazioni Ingresso libero sino ad esaurimento posti. POSTI LIMITATI (l’organizzazione si riserva di chiudere l’accesso arrivati al numero massimo di capienza prevista).

Ore 19 - Soundwalk sulle Mura di Verona Passeggiata sonora con le guide naturalistiche di Biosphaera e il dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento – Area Scienze motorie per ascoltare e riconoscere i suoni della natura. I partecipanti possono scegliere tra un percorse breve sul Bastione delle Maddalene oppure proseguire con le guide per un trekking panoramico ad anello di 5 km con ritorno al punto di partenza. Durata: 2 ore | Abbigliamento: scarponcini da trekking (oppure scarpe da ginnastica con suola non liscia), abbigliamento comodo, pantaloni lunghi, borraccia con acqua. Ritrovo all’aperto presso il gazebo del Corso di laurea di Scienze Motorie nello spazio esterno di Santa Marta.

Iniziative in via XX settembre con le associazioni del quartiere: