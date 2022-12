Più fondi dal Comune per scuole dell'infanzia e asili di Soave

Sostegno mirato per fronteggiare i maggiori costi del caro bollette ma anche per sviluppare nuovi progetti educativi. Sono queste le finalità di due recenti provvedimenti deliberati dalla giunta comunale di Soave.

Mercoledì scorso, 7 dicembre, la giunta del sindaco Matteo Pressi ha deliberato il sostegno economico, anche per l’annualità 2023, alle scuole dell’infanzia e asili presenti sul territorio comunale. In considerazione dei maggiori costi derivanti dall’aumento dell’energia, il Comune ha deciso di innalzare il contributo mensile previsto per ogni bambino da 95 a 103 euro al mese. Ciò si traduce in un esborso totale a carico del Comune pari ad euro 185mila euro annui. A tale somma si aggiungono i contributi comunali per l’organizzazione delle attività estive, oltre ai contributi straordinari, sempre a carico del bilancio comunale, per fare fronte a spese impreviste. Si tratta di un provvedimento richiesto dalle stesse scuole dell’infanzia di Soave e Castelletto, i cui bilanci sono stati messi a dura prova nell’ultimo anno.

«È un modo concreto per testimoniare l’apprezzamento per il lavoro svolto dal personale scolastico che, con tanta passione e spirito di sacrificio, si dedica alla cura dei nostri cittadini più piccoli offrendo un servizio di qualità», ha commentato Pressi.

Ma la giunta ha deciso di stanziare un ulteriore contributo straordinario di 6mila euro a favore dell'istituto comprensivo di Soave. La somma sarà destinata allo sviluppo di progettualità educative ulteriori rispetto a quelle attualmente offerte dalla scuola, che coinvolgeranno i bambini ma anche le loro famiglie.