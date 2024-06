Incontro tra Comune e gestori dei locali sulle Torricelle: attivato un bus serale per l'estate

Con l’avvio della stagione estiva, l’Amministrazione comunale di Verona sta monitorando la situazione dei locali sulle Torricelle per prevenire alcune problematiche legate alla sicurezza dei loro fruitori e alla vivibilità della zona, tenendo conto delle diverse esigenze.

Dalle lamentele dei residenti per i rumori fino a notte fonda alla sosta selvaggia sulle vie della zona, dalla gestione dei rifiuti al potenziamento dei mezzi pubblici durante il fine settimana. Sono alcune delle tematiche affrontate nell’incontro dei giorni scorsi tra l’Amministrazione ed alcuni titolari dei locali sulle Torricelle, un’occasione di confronto per cercare soluzioni condivise ad alcuni problemi comuni ma anche per impegnare ciascuno a fare la propria parte.

Una delle iniziative messe a terra è quella di fornire ai giovani un mezzo alternativo all’auto che risponde a due esigenze; garantire l’incolumità dei ragazzi e delle ragazze all’uscita dei locali e al contempo risolvere il problema della sosta selvaggia.

A tale scopo è stata attivata per la prima volta una nuova linea di autobus Atv che permette di raggiungere le Torricelle ogni sera dalle 20 alle 2 notte, con partenza da Porta Vescovo e passaggio in Borgo Trento, Piazzale Stefani, via Mameli, Valdonega fino alle Torricelle. È la linea 85, che si unisce alle nuove linee 80 istituite da Atv su indicazione del Comune per potenziare l’offerta del servizio estivo nelle ore serali.

Una risposta che va incontro non solo alle richieste dei gestori dei locali ma anche a quelle delle famiglie dei ragazzi, sollevate dal fatto che i loro figli non debbano mettersi in auto dopo una serata trascorsa nei locali.

«Ci siamo attivati per un confronto con i titolari dei locali sulle Torricelle per affrontare le principali questioni che si presentano durante i mesi estivi - spiega l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Si cerca di contemplare le diverse esigenze, dei residenti, dei gestori dei locali e dei loro fruitori, un equilibrio che si può raggiungere con l’impegno di tutti. Una delle questioni che ci sta più a cuore è sicuramente la sicurezza di ragazzi durante i loro ritorno a casa, perciò ricordiamo il nuovo servizio attivato da Atv con una linea serale del trasporto pubblico che porta direttamente alle Torricelle».

Sugli stessi temi nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha incontrato anche i gestori di bar e locali di Veronetta, frequentata anche durante l’estate da molti universitari.