Per il Comune di Verona sedici nuovi lavoratori "socialmente utili", Bertucco: «Riattivato il progetto fermo da dieci anni»

«In arrivo in Comune 16 nuovi lavoratori, che presteranno servizio per 6 mesi, chi in portineria chi negli uffici amministrativi». Lo annunciano da Palazzo Barbieri, attraverso una breve nota, spiegando che ciò avverrà «grazie al progetto rivolto ai lavoratori di pubblica utilità, finanziato per il 70 per cento dalla Regione Veneto e per il rimanente dal Comune attraverso il prelievo di circa 45 mila euro dal fondo di riserva».

In merito, l'assessore al Bilancio Michele Bertucco ha dichiarato: «Dopo 10 anni di stop, il Comune torna ad attivare questo progetto molto importante dal punto di vista sociale, perché permette a persone over 50 che sono fuori dal mondo del lavoro di rimettersi nel circuito e iniziare un nuovo percorso. Un vantaggio anche per gli uffici comunali, che per qualche mese possono contare su nuovo personale».

Secondo quanto viene comunicato nella nota di Palazzo Barbieri, arriverebbe sempre dal fondo di riserva anche la somma di 40 mila euro che risulterebbe «destinata ad una parte della progettazione per il recupero e la rigenerazione di Forte Santa Caterina». Stessa cosa, spiegano sempre dal Comune di Verona, anche per i 10 mila euro a «supporto dell'attività di ricerca e promozione che l'associazione Consiglieri comunali emeriti porta avanti senza sosta». Il prelievo delle somme dal bilancio di previsione 2023, chiarisce la nota, è stato approvato dalla giunta nella seduta di martedì 27 giugno.