"Il Comune in ascolto", ripartono gli incontri con i cittadini nei mercati rionali

Dopo la pausa estiva, ritorna l’iniziativa "Il Comune in ascolto", che vede l’assessore al Decentramento Federico Benini incontrare cittadini e cittadine nei mercati rionali per ascoltare la loro voce e raccogliere riflessioni, richieste e criticità.

Primo appuntamento domani, giovedì 21 settembre, al mercato di Madonna di Campagna, in via Gran Sasso a Verona. Giovedì 28 settembre si terrà invece al mercato di Santa Lucia, in via Don Mercante, l’ultimo appuntamento del mese.

Questo il calendario di ottobre: venerdì 6 in via Faliero al mercato del Saval, mercoledì 11 in via Poerio al mercato di Ponte Crencano, venerdì 20 in via villa Cozza a Borgo Santa Croce, mercoledì 25 in viale del Commercio a Borgo Roma.

L’assessore sarà presente dalle 9.30 alle 12 e prenderà nota di tutte le segnalazioni per poi indirizzarle agli uffici competenti e risolverle nel minor tempo possibile.