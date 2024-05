Compra Italiano, vendita diretta di prodotti agricoli all'azienda Ai Gelsi

Sabato prossimo, 4 maggio, all'azienda agricola Ai Gelsi di Via Cason 4 a San Massimo, avrà luogo la prima giornata di "Compra Italiano", vendita diretta di frutta, verdura, vino, salumi, formaggi e altro dal produttore al consumatore e senza passare per la grande distribuzione.

In collaborazione con l'associazione Lega della Terra, s'inaugura a Verona una «rivoluzione rurale», come l'hanno presentata Luca De Marchi, responsabile Nord Italia per Compra Italiano, e Loris Ferro, responsabile Nord per Lega della Terra, per «legare le famiglie ai produttori, battendo supermercati e grande distribuzione, utilizzando gli spazi dei militanti consapevoli e consegnando a casa loro per valorizzare il contadinato».

«Ritorniamo strategicamente alla terra che, da quando è stata abbandonata nel tradimento dei valori profondi, è iniziata disoccupazione, povertà e calo demografico - hanno aggiunto De Marchi e Ferro - Invertiamo la rotta creando le premesse culturali, sociali ed economiche per il nuovo radicamento di un milione di connazionali su agricoltura e allevamento, tornando a coltivare le terre incolte».