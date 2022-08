«Buon compleanno Fede!», oggi la divina Pellegrini spegne 34 candeline e arrivano gli auguri speciali anche di Zaia

«Buon compleanno Fede! La nostra Divina oggi spegne le sue 34 candeline e noi veneti desideriamo ricordarla e festeggiarla anche solo pensandola. Lei che con determinazione, duro lavoro e perseveranza, ci ha rappresentati nel mondo come campionessa di nuoto nelle categorie dei 200 e 400 metri di stile libero». Sono gli auguri che il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, rivolge a Federica Pellegrini in un giorno di festa che, per la grandezza dell’atleta, va condiviso in Veneto e non solo.

«Una grandissima atleta - afferma ancora Luca Zaia - che ringraziamo per quanto ci ha insegnato sullo sport in tutti questi anni e che rispecchia l’indole della gran parte dei nostri giovani veneti: lavorare instancabilmente, allenandosi puntando all’obiettivo, nel pieno rispetto delle regole. Una sorta di codice che, una volta che lo segui con attenzione, ne trai anche risultati ottimali nella vita di tutti i giorni, anche in termini di rispetto verso se stessi e verso gli altri».