Vince la sua battaglia contro il Covid-19 e festeggia il suo 101° compleanno

Alberga Ceolari, classe 1920 originaria di Montorio, ha vinto in questi giorni la sua battaglia contro il Covid, negativizzandosi dopo oltre un mese. Un grande successo, festeggiato giovedì a Casa Serena, struttura che la accoglie dal 2018, insieme al suo 101° compleanno.

Durante il periodo di isolamento, misura necessaria per il contenimento della pandemia, Alberga non si è lasciata abbattere e ha conservato le sue abitudini. Fra queste, raccontare le storie della sua vita con dovizia di particolari, camminare autonomamente, mantenere i contatti con la famiglia attraverso le videochiamate ma, soprattutto, vivere con serenità.

«Una di quelle notizie che ti scaldano il cuore – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Daniela Maellare –. In questo lungo e complicato periodo, dove troppo spesso la situazione pandemica oscura qualsiasi positiva aspettativa per il futuro, la guarigione della signora Alberga è la più bella delle notizie. La sua guarigione è la dimostrazione che il Covid è una sfida che può e dev’essere superata e che, tutti noi, dobbiamo guardare al domani con un ritrovato senso di fiducia. La forza e la volontà dimostrati dalla signora Alberta sono un esempio speciale e positivo, che rigenera dalle tante fatiche quotidianamente affrontate. Insieme al sindaco Sboarina stiamo programmando una maniera, per festeggiare nel pieno rispetto di tutte le normative antiCovid, i suoi importanti traguardi raggiunti».