Verona, Povegliano e Lavagno sperano nei fondi del Progetto Bellezza

«Verona, Povegliano Veronese e Lavagno in corsa per il progetto "Bellezza - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati"». Lo ha annunciato la deputata veronese della Lega Vania Valbusa, dopo qualche giorno dall'insediamento della Commissione di Valutazione dei progetti presentati dai Comuni per ottenere il finanziamento statale. «Presto sarà stilato un cronoprogramma e sarà portata finalmente a termine questa lodevole iniziativa», ha aggiunto Valbusa.

Nel dettaglio, grazie al Progetto Bellezza potrebbero arrivare fondi per la Torre del Mastio di Castelvecchio a Verona, per Villa Balladoro di Povegliano Veronese e per Forte San Briccio di Lavagno. «Continueremo in ogni caso a monitorare lo stato dell'arte fino alla conclusione dei lavori della commissione - ha assicurato ancora Vania Valbusa - Specie in questa fase di ripartenza economica, il Progetto Bellezza è un segnale incoraggiante per il recupero, la messa in sicurezza e la valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico».

La buona notizia è stata commentata anche dai consiglieri comunali di Povegliano Veronese Pietro Guadagnini, Francesca Mantovani, Daniele Marcazzan e Sara Bonizzato. Consiglieri che erano stati accusati di scarso impegno per la mancata assegnazioni dei fondi in favore di Villa Balladoro. Uno scarso impegno motivato da presunte convenienze politiche. Ora i rappresentanti del gruppo Tradizione e Futuro replicano: «Stiamo lavorando sodo con i nostri parlamentari di riferimento per poter essere gratificati con la definitiva assegnazione del contributo. L'evidenza dei fatti è che l'interessamento da parte nostra è sempre stato pieno e concreto. È la Commissione di Valutazione del Progetto Bellezza che deve deliberare, ed essendosi appena insediata è chiaro che prima non poteva validare progetti. Sembrava che il contributo fosse rimasto abbandonato e che bastasse andare a Roma per portarlo a casa in un giorno, mentre la realtà è che la definitiva assegnazione verrà fatta solo dalla nuova Commissione. Siamo sul pezzo per il bene di Povegliano Veronese, anche senza andare a Roma».